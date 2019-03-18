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Dokular Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergilendi: Mikroskoptan objektife sihirli görüntüler
Raporları heyecanla beklenen patologlar, her gün mikroskopla inceledikleri dokuları estetik bir forma sokarak fotoğrafladı
Dokular Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergilendi: Mikroskoptan objektife sihirli görüntüler
18 Mart 2019 - AA
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Mikroskop altında büyütülen organizmalarda kimi zaman kelebek, kimi zaman gülen yüz, kimi zaman da balık görüntüsü yakalayan patologların eserleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergileniyor. 

Patoloji Dernekleri Federasyonunun 2 yıldır gerçekleştirdiği, uluslararası katılımlı yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan mikrofotografik görüntülerden oluşan Pathart Sergisi, insan dokusuna farklı ve estetik bir bakış açısı getiriyor.

Bilimle sanatı buluşturmak için yola çıkan patologlar, mikroskoptan objektife sihirli görüntüler yansıtıyor.

"Dokulara estetik değer katmak için yola çıktık"

Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Usubütün, her gün inceledikleri dokulara biraz estetik değer katmak için yola çıktıklarını söyledi.

Mikroskop altında gördükleri farklı imgeleri ya da renk ahengini fotoğrafladıklarını vurgulayan Usubütün, "Aslında buraya yansıttıklarımız günlük hayatımızda birebir gördüklerimiz değil, yorumladıklarımız. Biz daha sıkıcı işlerle uğraşıyoruz. Onları biraz renklendirmek için dokuların içinde kelebekler, ördekler bulduk ya da bunları başka objelere benzettik" dedi.
Uluslararası yarışma haline geldi

Usubütün, uluslararası boyuttaki yarışmaya aralarında Meksika, Kanada, Cezayir ve Romanya'nın bulunduğu birçok ülkeden ilk sene 70'e yakın eser katıldığını, söyledi.

Usubütün, mikroskoptan objektife yansıyan sanatı görmek isteyenlerin sergiyi 27 Mart'a kadar ziyaret edebileceğini bildirdi.

Bu sene yeni bir yarışma daha düzenleyeceklerini belirten Alp Usubütün, "Sadece patologlar değil doku üzerinde inceleme yapan herkes bu yarışmaya katılabilir. İnsan dokuları üzerinde çalışılması, fotoğrafların bu dokulardan elde edilmiş olması kuralı var" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

doku analizi hacettepe universitesi tibbi patoloji

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