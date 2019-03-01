Dokuz Eylül Tıp'ta tanzim satış noktası: DEÜ Manav

İZMİR- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygun fiyatlarla meyve sebze satışı için DEÜ Manav kuruldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal yardımda bulunmayı da hedefledikleri"ni kaydetti.

Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın paylaşımları:

"İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan vatandaşlarımızın evlerine uygun fiyatlarla meyve sebze götürmelerini sağlayan girişimlerine destek olacak ‘DEÜ Manav’ uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sosyal yardımda bulunmayı da hedefliyoruz."