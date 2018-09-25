Dokuz Eylül 'Türkiye'nin sağlık alanındaki hedeflerine destek için hazırız' diyor

DEÜ Tıp Fakültesi akademik yıl açılışı ve yeni başlayan öğrencilerin beyaz önlük giyme töreni, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda yapıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar, tıp bilimi ve teknolojinin yeni imkanlar sunduğunu, hekimlik ve şifa kavramlarının nitelikli eğitim, yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge etrafında şekillendiğini söyledi.

Bu noktaları yüksek öğretimde yakalamayı amaçladıklarını ve bunun da öncelikleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hotar, kendini kanıtlamış bir tıp fakültesinin, hekim adayını tanı ve tedavi sürecini birçok yönüyle değerlendirebilecek şekilde yetiştirmesi, ona dünya literatürünü takip edecek vasfı kazandırması, vicdani kanaatleri yüksek, özverili, anlayışlı, hakim insan özelliğini aşılaması gerektiğine dikkati çekti.

Tıp fakültesindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, hastane hizmet standartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi, altyapı olanaklarının çeşitlendirilmesi için çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Hotar, şunları kaydetti:

"Ameliyathanede paku yatak sayısını 4'ten 6'ya çıkarmak üzere çalışmalara başladık. 15 gün içinde yataklarımız gelmiş olacak. Bu yüzde 50'lik artış sayesinde özellikle ciddi durumdaki hastalarımızın ameliyat bekleme süresini kısaltmış olduk. Senatomuz, kanser tedavilerinde yeni ilaç üretimini destekleyecek Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalının kurulmasına karar verdi. İnsan sağlığını ilgilendiren her konuda daha yapıcı olmak ve iş birliği içinde hareket etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin orta ve uzun vadeli programına, sağlık alanındaki hedeflerine de destek olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Can Sevinç de salondaki öğrencilerin zorlu bir süreçten geçerek hekim adayı olmaya hak kazandığını ifade ederek, 368 hekim adayının beyaz önlük giyeceğini kaydetti.

Beyaz önlüğün saflık, temizlik, sevgi, zorluklarla mücadele, fedakarlığın ve umudun ifadesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sevinç, bu önlüğü taşımanın zorlu ve onurlu bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Fakülteye dereceye girenlere dekan vekili Prof. Dr. Sevinç beyaz önlüklerini giydirdi. Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler fakülte andını okudu.

Burs komisyonu tarafından sınıflarını birincilikle geçen öğrencilere de hediye çekleri verildi.