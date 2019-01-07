Dokuz Eylül'de uzman doktor darbedildi: Rektörlük olayı savcılığa bildirdi



DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin acil servisinde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.