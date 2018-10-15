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Dokuz yaşındaki hasta başarılı ameliyatı sonrası doktorlara teşekkür mektubu yazdı
Yüksekten düşerek beyin sarsıntısı geçirmesi sonucu bilinci kapanan küçük Yusuf, kendisini hayata bağlayan Toyatasa Acil Yardım Hastanesi doktorlarına ve sağlık çalışanlarına mektup yazarak teşekkür etti
Dokuz yaşındaki hasta başarılı ameliyatı sonrası doktorlara teşekkür mektubu yazdı
15 Ekim 2018 -
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9 yaşındaki Yunus Emre Özgün, yüksekten düşme sonucu bilinci kapalı bir şekilde geldiği Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Acil Servisi’nde yaşam savaşı verdi. Hastanede çekilen tomografide kafa travmasına bağlı çok büyük bir kanama tespit edilen küçük Yunus, annesi Gülşan ile babası Fatih Özgün’ün izniyle acilen ameliyata alındı. Yunus’un kafası içinde biriken hematom ameliyatla boşaltıldı. Ameliyat sonrası bilinci yerine gelen ve hızla iyileşen Yusuf taburcu edildi. Kontroller için yeniden hastaneye gelen Yusuf, bir mektup yazarak, sağlığına kavuşması için gösterdikleri çabadan dolayı doktorlarına teşekkür etti.


Gülşan ile Fatih Özgün çifti çocuklarını hastaneye getirdiklerinde acil serviste görevli olup onları karşılayan personeller ile ilk tanıyı koyan Dr. Betül Nur Altuntaş Keskin ve Yusuf’un ameliyatını başarı ile yapan Op.Dr. B. Aydın Bölükbaşı’na teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan aile Hastane Başhekimi Op. Dr. Hayal Uzelli Şimşek’i de ziyaret etti. Başhekim Şimşek, doktorlar ve sağlık çalışanlarının hastaların şifa bulması için canla başla çalıştıklarını belirterek “Küçük Yunus’un sağlığı iyi. Bizler sağlık çalışanları olarak tüm hastalımızı kucaklarız ve sağlık durumlarının iyi olması için gereği neyse yaparız. Sağlıkta şiddet olaylarının artması maalesef bizleri çok üzerken, görevi hastalara şifa dağıtmak olan hekimler olarak bizler her zaman hastalarımızın sağlığına kavuşmasıyla mutlu oluyoruz. Hele ki onlardan gelen teşekkürler ve dualar inanın bizim için her şeyden önemli.” dedi. 

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5
1) Özlem (Dr)
15.10.2018 13:39:45
İntrakranıal kanama mortalitesi yüksek bir hastalıktır.. Ya ölseydi ne olcaktı, şikayet mi olcaktı...iyi olursa haktan kötü olursa doktordan annlayışının kalkması lazım.. Çoğu önemli hastalığın uygun tedavi bile olsa belli bir mortalitesinin olduğu gerçeğinin halka anlayacağı dilde deklare edilmesi lazım... Sonra halka anladın mı diye tekrar tekrar sorulması ve kişilerin tekrarlayarak kendilerinin söylemesi lazım..
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