Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Dolandırıcılık'tan doktor ve hemşire dahil 27 kişiye gözaltı
Tekirdağ merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratıldığı iddiasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı
'Dolandırıcılık'tan doktor ve hemşire dahil 27 kişiye gözaltı
20 Ocak 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TEKİRDAĞ- Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastane üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olaya ilişkin, aralarında doktorlar, hastane sahipleri hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

resmi belgede sahtecilik dolandiricilik istanbul sakarya bursa kutahya doktor hemsire saglik calisanlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
20.01.2020 15:41:03
Dolandıranlar sağlıkçı olunca anında toparlamışlar. Binlerce kişiyi dolandıran tanıdığım bir mimar, halen aynı tezgahı çevirerek Alanya'da yağ-bal karması içinde gününü gün ediyor ve 6 yıldır mahkemeler gün üstüne gün atıyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
somali fahrettin koca saglik personeli yaralikirsehir egitim ve arastirma hastanesi kalpten cikan ana atardamarin balonlasmasi doc. dr. ihsan sami uyar atardamarerzurum dr. gursel bedir fuat taskesenligil protokol obezitedso yemensaglik tesislerinin ruhsatlandirilmasi kamu saglik tesisleri ruhsatlandirma doc. dr. mehmet gunduzgizemli hastalik virus cin wuhan koronavirus corona virus sars miskkedisi akcigerleri karantinamugla 1 nolu aile sagligi merkezi nobetci hekimakcakale dr. emre altintas dogum rekorkenan isik saglik beril isiksaglik turizmi sac ekimi italya almanya ingiltereyasam kocu negatif enerji doc. dr. fatih oncu prof. dr. sibel cakirsafra kesesi tas op. dr. ilkay yuksel merkez efendi devlet hastanesiresmi belgede sahtecilik dolandiricilik istanbul sakarya bursa kutahya doktor hemsire saglik calisanlariusulsüz engelli raporu istanbul saglikyogurt grip oguk alginliklari prof. dr. nizami duran bilimsel arastirma projelerimagnezyum magnezyum sitrat prof. dr. nazan uysal harzadin agriortodonti doc. dr. serkan gorgulu gülüs estetik distuylenme hirsutism doc. dr. mahmut muzaffer ilhan polikistik over sendromuyapay zeka saglik op. dr. mehmet burak oztop doc. dr. mustafa emiroglu uluslararasi saglikta yapay zeka kongresigizemli solunum yolu hastaligi cin sars wuhan dunya saglik orgutu virusdoktor baliklar sivas sedef cilt hastaligi masaj spa salonlari suleyman ozturksaglik bakanligi doc. dr. nazan yildirim tam bugday tahilli tahilli ekmek glisemik indeksi 'ekmek yemeyinyapay zeka prof dr. melih bulut Yapay zeka hekimlerin yerini alacak mıuluslararasi saglikta yapay zeka kongresi dr.suayip birinci sina
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.