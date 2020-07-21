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Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 45 günlük olağanüstü hal ilan edildi.
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
21 Temmuz 2020 08:41 - AA
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Dominik Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 45 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina'nın OHAL kararnamesi, İletişim Genel Direktörü Roberto Rodriguez Marchena tarafından Twitter'da duyuruldu.

Rodriguez, Kongre'nin onayladığı kararnamenin, yarından itibaren 20 günlük süre için yürürlüğe gireceğini, sonrasında Kovid-19 salgınının epidemiolojik gidişatına göre yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

OHAL doğrultusunda, ülkedeki kentlerde akşamları farklı saat aralıklarında başlayan sokağa çıkma yasakları uygulanacak.

Rodriguez, kamuya açık mekanlarda maske takmayanların da cezalandırılacaklarını kaydetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 53 bin 956. 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, son 24 saatte 1101 kişide Kovid-19'a rastlandı. 

Anahtar Kelimeler:

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