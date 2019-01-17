Domuz gribi iddialarına uzmanı cevap verdi: 'Bu yıl H3N2 virüsünün yaygınlığı söz konusu'

Sosyal medyanın hayatımıza her geçen gün daha fazla müdahil olduğu günümüzde kimi yanlış bilgilerin kısa sürede milyonlarca kişiye yayılması en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu sağlık gibi milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunda yayılan bu yanlışların toplumda neden olduğu bilgi kirliliğinin etkisi daha net hissediliyor.

Son dönemlerde hastanelerin özellikle çocuklu ailelerle dolup taşmasının ardından sosyal medyadan başlayan ve kısa sürede kulaktan kulağa yayılan konulardan biri de 'Bu yıl Türkiye'de her 5 çocuktan 3'ü domuz gribi olmuş', 'Bu virüs çocuklara bilerek bulaştırıldı' iddiaları oldu.

Yenisafak.com, herkesin diline doladığı bu iddiaları işin uzmanına sordu.

Grip sayısında anormal bir artış yok

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, son dönemlerde hemen herkesin dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Hastanelerde çok sayıda gribal enfeksiyon vakasının olduğunu doğrulayan Şenol, "Bu hastalarda Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün yaygın olduğu yönünde bir gözlem yok. Bu yıl H3N2 virüsünün yaygınlığı söz konusu. Yani iddia edildiği gibi söz konusu salgın domuz gribi değil" ifadesini kullandı.

Her yıl bebeklerden başlıyor

Bu dönemlerde görülen gribin hemen her sene görülen mevsimsel griple aynı olduğunun altını çizen Şenol, şöyle devam etti:

"Çocuklu ailelerin sayısının fazla olduğu doğru. Ancak bunda da rutin dışı bir şey yok. Her yıl mevsimsel grip çocuklardan başlar, daha sonra yetişkinlere bulaşır ve sonunda yaşlıların zatürre şikayetiyle hastanelere başvurduğu bir silsile yaşanır.

Tanı imkanı çoğaldı vaka sayısı arttı

Çocuk vaka sayısının bu nedenle artığını ve bu yıl da oldukça fazla olduğuna değinen Şenol, önümüzdeki 1 ya da 2 hafta boyunca gribin çocuklarda daha sık görüleceğini anlattı.

Daha sonra gribin yetişkinlerde daha sık görüleceğini vurgulayan Şenol, "Neden sayı arttı?" sorusuna da "Sayı arttı evet. Çünkü artık hemen hemen bütün merkezler tetkik edebiliyor gribi. Tanı imkanı çoğalınca vaka sayısı da artmış oldu" yanıtını verdi.

Çocuğu grip olan anne babalar ne yapmalı?

Şenol, yaşı küçük çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilgisini vererek, şunları anlattı:

"Özellikle 2 yaş altı hastalar bizi tedirgin ediyor. Gerekli tetkiklerin ardından antivirallere başlanması lazım.

Ancak tetkikler yapılmadan, doktorun bilgisi ve onayı olmadan antibiyotiğe hemen başlanmasını da doğru bulmuyoruz.

Eğer çocukta yüksek ateş, bilinç kaybı ve öne doğru eğildiğine baş ya da kulak ağrısı oluyorsa mutlaka hastaneye başvurulması gerekli.

Hastalığın ilk başladığı andan 3-5 gün sonra yeniden hastalık

belirtileri gösteren kişilerin de doktora mutlaka görünmesi gerekiyor."