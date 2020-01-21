Domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti

ORDU - Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı.
Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS