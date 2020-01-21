Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti
Ordu'da domuz gribi teşhisi konulan bir vatandaş yaşamını yitirdi
Domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti
21 Ocak 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ORDU - Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı.

Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.

Anahtar Kelimeler:

domuz gribi olum ordu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
somali fahrettin koca umkeeczaci isparta esra nemli kurtbolat sukru basdegirmendomuz gribi ölüm orduözel hastane yangin antalyaesogu prof. dr. kevser erol emekliizmir il saglik mehmet burak oztop evsizler acil servis tepecik egitim ve arastirma hastanesi nesim tanglaymansur sezginer pota muzesi kadim koctestis tumorleri doc. dr. hasbey hakan koyuncuzonguldak yüzük parmak itfaiye acilkaraman dr. sulbiye karaburgu dr. adnan kursunwuhan gizemli virus cin sars dr. ozer akgul virusdunya saglik orgutu salgın Çin Corona Virüsdunya saglik orgutu sigara ameliyat dr. vinayak prasadbasasistanlik sinavi turk tabipleri birligikirikkale universitesi tip fakultesi alternatif ilac kör hasta ankarasaglik uygulama tebligi bevacizumabsuffolk universitesi prof. dr. luiz moutinho mikroskobik tuketici sosyal medya yapay zeka112 acil cagri ambulans para cezasi mesgul dr. veli gorkem palacin xiao feng nadir gorulen bir hastalik progeriamanisa alasehir devlet hastanesi karin agrisi safra kesesi ic organlari guvenc dinergizemli hastalik cin vuhan hong kong japonya guney kore sars mersankara universitesi prof. dr. erkan ibis tip fakultesi yapay zeka ilac yerli ilacsomali fahrettin koca mogadisu umkesildenafil tadalafil ilac takviye edici gida nurten saydan eczanekanser ingiltere bagisiklik sistemi kanser hucreleri antikor profesor andrew sewell car-tsiroz umman karaciger nakli dokusaglikta siddet aile hekimleri dernekleri federasyonu hekim dr. ozlem sezen beyaz kod
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.