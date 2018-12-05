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Döner sermaye ücretlerine bir tepki daha: Sağlık çalışanları bordrolarını yaktı
İzmir'de döner sermaye ücretlerinin düştüğünü ileri süren sağlık çalışanları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde maaş bordrolarını yakarak, tepki gösterdi. Türk Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Atıcı, 'Personel çalıştıkça kazanacak' denildiğini ancak performansa dayalı döner sermaye ücretlerinin, 5- 6 lira gibi trajikomik düzeylere indiğini söyledi.
Döner sermaye ücretlerine bir tepki daha: Sağlık çalışanları bordrolarını yaktı
05 Aralık 2018 - DHA
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Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) İzmir 2 No'lu Şube üyesi yaklaşık 50 memur, performansa dayalı döner sermaye ücretlerinin düştüğünü ileri sürerek, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı. Memurlar, 'Yandaş sendika istemiyoruz', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı. Bazı memurlar da üzerinde, 'Döneri biz yapıyoruz, başkaları yiyor', 'Enflasyon karşısında eridik', 'Adaletli döner sermaye istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Türk Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Atıcı, yaptığı açıklamada performansa dayalı döner sermaye sisteminin, içinden çıkılmaz bir hal aldığını ileri sürdü. Döner sermaye sisteminde adaletsizlik olduğunu savunan Atıcı, "Performansa dayalı döner sermaye ücretleri, 5-6 lira gibi trajikomik düzeylere indi. Çalışanlara 'Çalıştıkça çok kazanacak' denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermayelerin, çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı, çalışanın hakkı başkalarına dağıtıldı" dedi.

'SİSTEM KÖTÜYE GİDİYOR'

Döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldığını ve buna rağmen çare aranmadığını ileri süren Başkan Şenol Atıcı, pansuman bile sayılamayacak tedbirlerin, büyük çözümler gibi sunulduğunu kaydetti. "Defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor" dediklerini aktaran Atıcı, tüm çağrılarına rağmen memurların sesine, yetkililerin kulaklarını tıkadığını savundu. Atıcı, şöyle dedi:

"Her toplu sözleşmede 'Döner sermayeler 400 TL artacak, şu bölümde olanlar şu kadar çok alacak' lafları ile çalışanlar oyalandı, elde kalanın koca bir sıfır olduğu görüldü. Kısacası bardak doldu, sabır taştı. Bugün yapılması gereken performansa dayalı döner sermaye sistemini yeniden dizayn etmektir. Sistem artık yamalarla kurtulacak gibi değildir. Sistemi temelden yapılacak değişikliklerle düzeltmek mümkün olacak."

Açıklama, memurların maaş bordrolarını yakması ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:

izmir saglik-sen saglik calisani

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