SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Döner sermaye yönetmeliğinde neler değişti
Bakanlıkça hazırlanan "Bakanlık ve bağlık kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Döner sermaye yönetmeliğinde neler değişti
02 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bakanlık ve bağlık kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğin başlığında yer alan "bağlı kuruluşlarının" ifadesinin çıkarıldığı yönetmelik değişikliğine göre, yönetmelikle Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri harcama yetkisini, işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi yöneticisine devredebilecek.

Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri, ilgili mevzuata göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülecek. İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları görevlendirilebilecek.

Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı için ilgili kanun maddesine göre belirtilen tutar kadar sermaye tahsis edecek ve bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilecek. İşletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı, Bakanlıkça ihtiyaca göre belirlenecek.

Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya müsteşar yetkili olacak ve yetkisini yazılı olarak devredebilecek. Bölüm içi aktarmalarda, aktarma yapmaya Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, taşra teşkilatında ise il sağlık müdürü yetkili olacak.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık müdürlüğü işletme birimi ve bağlı sağlık tesisleri işletme birimi bilançoları konsolide edilerek, il sağlık müdürlüğü döner sermaye işletmesi bilançosu, Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığına gönderilecek.

Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı, Bakanlık merkez ve il sağlık müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin bilançolarını şubat sonuna kadar konsolide ederek, elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verilecek.

Anahtar Kelimeler:

doner sermaye saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Hüseyin Taklacı (Dolu Hasarı Göçük Bakım ve Onarım Ustası)
02.05.2018 16:07:45
Her Şey ve Hiçbir şey....
People
7
2) ismail yk (dr)
02.05.2018 15:46:42
Hımm.Anladım..Hiç bişi değişmemiş...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gazze ilac ve tibbi malzeme eksikligiÜniversitelerin bölünmesi tbmm genel kurulsağlık teknolojisi sağlığın geleceğiveteriner hekimligi uzmanlik egitimidoner sermaye saglik bakanligikalp ve damar cerrahisi prof. dr. erdem silistreli kan pompasi leyla alatontrump sağlık raporuTÜSEB aziz sancar bilim hizmet ve tesvik odulleritibbi malzeme maliye bakanligi universite hastaneleri iskontoradyasyon onkolojisi rektum tümörü radyoterapi prof. dr. esra kaytan saglamsehir hastaneleri kayseri sehir hastanesisosyal tıp kanser hastalari kanserde desteksaglik bilimleri universitesi teknoloji saglik teknokenti prof. dr. cevdet erdol tibbi hatayuksekogretim kurulu yuksekogretim istatistikleri akademisyen sayisiCeren Hindistan kemoterapiimmunoterapi akciger kanseri tedavisi prof. dr. serdar ozkokkanser beslenme şekerasi karsitligi istahed dr. kutbettin demirdoner sermaye saglik bakanligi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.