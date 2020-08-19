Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Döner sermayelerde tavandan ödeme tekrar geliyor
Pandemi sonrası 3 ay tavanadan ek ödeme sisteminin Eylül ayında tekrar getirilmesi planlanıyor
Döner sermayelerde tavandan ödeme tekrar geliyor
19 Ağustos 2020 14:54 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Daha önceki toplantılarımızda bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile çalışma olduğunu söylemiştim. Özellikle Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum.

Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızla ilgili Ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak ek ödeme planlanıyor.

Aile hekimlerimizle ilgili olarak da gerçekten bu dönemde bütün hekim arkadaşlarımız gibi yoğun, özverili çalıştıklarını biliyoruz. Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olmuş oldular. 1 Ağustos itibarıyla aile hekimleriyle ilgili olarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum. Bunun özellikle, sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin parayla ölçülemeyecek kadar çok çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. İmkanlar ölçüsünde gayret ve çaba içinde çözüm getirildiğini bilsinler. İmkanlar ölçüsünde bu fedakarlığın karşılığını vermek noktasında gayret içerisinde olduğumuzu bilsinler. Bu noktadaki gayretlerinden ötürü de sayın Maliye Bakanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Anahtar Kelimeler:

sondakika ek odeme tavandan ek odeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
21
1) dr ceyar dallas (nrş uzmanı)
19.08.2020 17:12:37
sağlıkçılar madur edildikçe, sağlıkçıların mesleki anlamda hevesleri kırılıyor...bu da direk vatandaşa yansıyor!!!!bilmem anlatabildim mi???
People
38
2) Taner Düzel (UzDr)
19.08.2020 16:52:14
10-11 yıl eğitim, bir sürü hasta stresi, başhekimlerin siyasi tavırları= 9 bin. Savcı, subay , genel müdür, danışman bizden fazla alıyor. Bir de kaliteli hizmet bekleniyor. Yorum yok.
People
21
3) hulki mağfilmez (kurum hekimi)
19.08.2020 16:49:01
Hiç olmamasından iyidir. Maaşlara iyileştirme hayal oldu. Emekliliğe yönelik düzenleme hayal oldu. Tüm sağlıkçılara anlamlı dağıtım hayal oldu. Devlette kalıp ameliyat yapmak özellikli dahili branşlar özel yeteneklerin puanlandırılamama vb. emeklerin maddi kaybı oldu.
Tekrar diyorum hiç döner alamamaktan iyidir ama pandemi hastanelerinin tüm çalışanları tavandan alsın.
People
28
4) Sanem Akarcan (Doktor)
19.08.2020 16:30:11
Bu kez umarım üniversite hastanelerindeki tüm sağlık çalışanları ve sağlık bakanlığına bağlı hastanelerdeki doktor dışı sağlık personeli (temizlik personelleri ve sekreterler dahil) hakkını alabilir.
People
64
5) Dr.Cevdett (Cerrah)
19.08.2020 15:29:27
DESENİZE YİNE SAĞLIK PERSONELİ BİRBİRİNE GİRECEK!
Aşağıda mahalle bekçi maaşı var. 6 yıl tıp okumuş, 4-5 yıl ihtisas yapmış bir uzman doktor maaşı da bu kadar. Bırakın artık bu TAVANDAN DÖNER hikayesini. Bize kariyerimize yakışır emekliliğe yansıyan maaş verin. Neden vicdanlar kör, kulaklarınız bu kadar sağır???
Hizmet Yılı 2020 Yılı İkinci Yarısında Net Maaş Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20 1/4 25 ve üstü 4.808 TL 4.681 TL

İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.