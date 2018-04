Dört parmağından üçüne yeniden kavuştu

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da sol elini çalıştığı iplik makinesine kaptıran ve dört parmağı kopan işçi, Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan 10 saatlik operasyonla yerine dikilen parmaklarından üçünü kullanmaya başladı.

Sami Soyubelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalıştığını ve şubat ayında başına talihsiz bir kaza geldiğini söyledi.

İplik makinesine sol elini kaptırdığını ve dört parmağının yerinden koptuğunu ifade eden Soyubelli, o anda soğukkanlılığını koruyarak hemen kan dolaşımını durdurarak durumu diğer işçilere haber verdiğini anlattı.

- "Hiç olmamasından iyidir"

Arkadaşlarının yardımıyla hemen Adana Şehir Hastanesine getirildiğini dile getiren Soyubelli, şöyle devam etti:

"Yaklaşık on saat süren ameliyatla girdim. Kopan parmaklarım yerine dikildi. Baş parmağım hariç hepsi kopmuştu. Operasyonla dört parmağım dikildi. Dört parmağımdan bir tanesini kan dolaşımı olmadığı için vücut algılamadı. Diğer parmaklarımın hepsi sağlıklı şekilde çalışıyor. Ümidimi hiç yitirmedim. Sonuçta da doktor sayesinde güzel şeyler oldu. Şu an elimin durumu çok iyi her şeyi kavrayabiliyorum. Eskisi gibi olmasa da çoğu ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Hiç olmamasından iyidir."

Adana Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Baydar da hastanın dört parmağı kopmuş halde olayın üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra kendilerine getirildiğini söyledi.

Parmakları on saat süren ameliyatın ardından yerine diktiklerini dile getiren Baydar, dördüncü parmakta dolaşım problemi nedeniyle kayıp yaşandığını aktardı.

Baydar, üç parmağın durumunun gayet iyi olduğunu ve hastanın çoğu işini yapabilecek duruma geldiğini belirtti.

Hiçbir zaman diğer eli gibi olmasa da hastanın tüm işlerini yapabileceğine işaret eden Baydar, "Bir şeyi kavrama, yakalayıp kaldırma, kalem tutma, bardak tutma gibi işlerini rahatlıkla yapabilecek. Bir tek ağır işlerde çalışma imkanı bulamayacak." dedi.

Şu an parmaklarla ilgili fizik tedavi sürecinin devam ettiğini vurgulayan Baydar, bu tür vakalarda ilk altı saatte müdahalenin şart olduğunu söyledi.

- Uzvun taşınması önemli

Baydar, yanlış şekilde uzvun taşınmasından dolayı parmak kayıplarının yaşanabildiğini bildirdi.

Parmakların uygun taşıma koşullarıyla 24 saate kadar yerine dikilebildiğinin altını çizen Baydar, şöyle konuştu:

"Bilek seviyesinden omza doğru majör kopmalarda mutlaka altı saat içerisinde uzvun getirilmesi gerekiyor. Uygun taşıma buz içerisinde 12 saate kadar majör kopmalar replante ediliyor. Karpometakarpal eklemden parmak ucuna kadar olan minör kopmalarda uygun taşıma olmasa bile on iki saate dikilebilir. Uygun buz içerisinde taşımayla bu süre 24 saat çıkabilir. Kopan uzvu bir gazlı beze sarılarak bir poşeti içine konulup buz dolu kova içerisine konularak taşımak gerekiyor."

