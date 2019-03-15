SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olarak sahiplerini buldu.
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
15 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA- Güven Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu. Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu’nun oylarıyla belirlenen ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ ve ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ olmak üzere iki kategoride bu yıl iki proje ve iki bilimsel araştırma ödüle layık görüldü. 
 
Güven Sağlık Grubu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz Evcik, nitelikli çalışmalar yapan genç araştırmacıları, geleceğe yön verebilecek etik değerlere sahip olan tüm genç araştırmacıları ve çalışmaları desteklediklerini kaydederek “Bu yıl 19 tane başvurumuz vardı. Bu başvurulardan, Temel Tıp alanında iki ve Genç Araştırmacı Proje Destek kapsamında iki başvuruyu ödüle layık bulduk.” dedi. 
‘ÖĞRENME VE UYKU BOZUKLUĞUNU ÜRİDİN TEDAVİSİYLE GİDEREBİLDİĞİNİ GÖSTERDİK’
Uludağ Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Büşra Öcalan, aldıkları ödülün ‘En iyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ olduğunu söyledi. Öcalan, “Üridin tedavisinin uyku yoksunluğu oluşturulan hayvanlarda öğrenme, bellek fonksiyonları üzerine olan etkisini inceleyen çalışmamız ile bu ödülü aldık. Çalışmamız da uyku yoksunluğunun olumsuz etkilerini ele almak istedik. Özellikle üniversite öğrencilerinin vize ve final haftaları dönemlerinde uykusuz kaldığını düşünerek, uykusuzluk performansının onların bellek fonksiyonlarına nasıl etki ettiğini öğrenmek amacıyla böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Yaptığımız çalışma sonrasında uyku yoksunluğunun neden olduğunu, öğrenme bozukluğunun üridin tedavisiyle giderilebildiğini göstermiş olduk” diye konuştu.
‘ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLDÜ’
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Çığır Avcı da, “Meme kanseri üzerine çalıştık. Sadece kanser hücreleri ile değil, kanser kök hücreleri ile çalıştık. Kanserin kök hücresini öldürmeden kanseri tedavi edemeyiz. Çalışmamız önemli bir gelişme olarak kabul edildi. Ödüle layık görüldü. Teşekkür ediyorum” dedi.
‘ÖDÜLÜMÜZÜ ÇALIŞMAMIZDA KULLANACAĞIZ’
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Burak Arslan, çalışmalarının ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ne layık görüldüğünü söyleyerek, ödüllerini çalışmalarında kullanacaklarını belirtti.
‘YAĞ HÜCRELERİNİ KASA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’
‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ aldığını söyleyen Biyomedikal Mühendisi Şeyda Göker ise, “Şuan laboratuvarımızda yağ hücrelerinin kas hücrelerine dönüştürülmesini çalışıyoruz. Liposuction (yağ aldırma) operasyonunda arta kalan yağ hücrelerini alıp izole edip, yapı iskelesi kullanarak kasa çevirmeye çalışıyoruz. Aktif bir şekilde başarı elde ediyoruz. Projemiz devam ediyor. İlk sonuçlarımız umut vaat ediyor. Çalışmamızın başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.
 
 

Anahtar Kelimeler:

dr aysun-ahmet kucukel tip odulleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) aydin sinal (hekim)
15.03.2019 14:32:08
yaziyi okuyunca pek cok hatiram hafizamda canlandi,almanyaya gitmeye niyetli oldugum staj dönemlerinde o zamanlar almanyadan dönmüs olan merhum dr.ahmet kücükel ile konusup bilgi almistim,Ahmet beyin akademik kariyeri,güven hastahanesinin kurulus ve gelismesi gibi tarihi kronojülere vakifim,kimsenin ilgisini cekmeyecegi icin anlatmaya gerek yok,ölenlere rahmet ,kalanlara saglik bu hayirli ödülü kazanan genc meslektaslarimizada daha nice ödüller kazanmalarini dilerim.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı bölge hizmet grubu Dr.Emel Uyar 14 martşehir hastanesi ankara istanbul gaziantepSağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi kanser teşhisi ODTÜtıp bayramı 14 mart Cevdet ErdölModern Teknoloji Okulu Emre Huri sağlık bakanı ahmet demircan Mumine YasilTakeda ilaç şirketi Şeyda Atadan Memiş TÜBİTAK doktora bursu Amgenİzmir Katip Çelebi Üniversitesi tıp fakültesi akreditasyon tuz kullanımı şeker kullanımıi sağlık bakanlığı hastane yangın Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiASYOD uyku uyku düzeni Türk Toraks Derneği SigaraAnkara Şehir Hastanesi bilkent şehir hastanesi sağlık bakanı hastane'dr. aysun-ahmet kucukel tip odullerisağlık bakanı fahrettin koca tıbbiye hekim el cerrahisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ali Öztürkyılın doktorları sağlık bakanı fahrettin kocaTıp Bayramı 14 Mart Suat Türkoğlu Mustafa Kaplan çikolata kisti gebelik hamile beyin göçü Murat Çağ İstanbul Üniversitesi Fransa Sağlık Bakanlığı tabip uzman tabip yerleştirme sonuçları Adana Sağlık Festivali Tıp Bayramı 14 Mart Emrah CevizTıp bayramısağlıkta şiddet Mehmet Öncel eczacıAyşe Aytaman Gastroentoloji ve Hematoloji New York Yabancı Konsoloslar Derneğiperformans sistemi tıp bayramı sağlık bakanı Türkiye Klinkleri TV doktorların kanalı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.