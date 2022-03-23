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Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
Güven Sağlık Grubu tarafından, 2008 yılından bu yana Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen “Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri” 14 Mart Tıp Bayramı’nda sahiplerini buldu.
Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
23 Mart 2022 13:19 -
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"En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü”, “Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü” ve “Onur Ödülü” olmak üzere üç kategoride verilen ödülün kazanları ve konu başlıkları şu şekilde:

Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü

  • “Antikanser Özelliğine Sahip İzoksazol Türevli Bileşiklerin Karaciğer Kanseri Kök Hücreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” - Esra Nalbat
  • Üç Boyutlu Biyobaskılama ve Biyomimetik Uyarım ile İşlevsel İskelet Kası Geliştirilmesi” -  Işıl Yazgan

En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü:

  • “Virüs tespiti için hızlı ve güvenilir hasta başı optik biyosensör” - Arif Engin Çetin
  • Gebelerde Covid-19 nedenli kritik hastalık veya yoğun bakım ihtiyacının tahmin edilmesi: iç doğrulaması yapılmış bir algoritma -   Dr. Erkan Kalafat

Onur Ödülleri

  • Op. Dr. Ömer Erçetin
  • Mehmet Altuntaş

Törenin açılış konuşmasında Güven Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Dilek Oğuz, “Türkiye’nin ilk özel hastanelerinden biri olan Güven Hastanesi 1975 yılında kurulmuş ve günümüzde Güven Sağlık Grubu olarak sağlık hizmetine devam etmektedir. Kurucularımız Dr. Aysun Küçükel ve Doç.Dr. Ahmet Küçükel’in ileriyi gören vizyonu ile temelleri doğru atılan hastanemiz, bugün sağlıkta öncü olmuş bir yapıya kavuşmuştur. Kuruluşundan bu yana bilimsel doğrular ve etik değerlerinden taviz vermeyerek, yöneticilerinden hekimlerine bilimin, teknolojinin ve bilimsel araştırmaların önemini kavrayan bir vizyona sahip olmuştur.

Bu amaçla da 2008 yılından bu yana bilimsel araştırmaları teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek amacıyla ‘Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ düzenlenmektedir. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen törenimizde çok değerli çalışmalar değerlendirilmiş ve ödülleri verilmiştir. Bilimsel gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve bunu her alanda sürdürmek tıp biliminin olmazsa olmazıdır. Bu bilinçle çalışan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve başarılarının hiç durmadan devam etmesini diliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

guven saglik grubu dr aysun-ahmet kucukel tip odulleri 14 mart tip bayrami

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