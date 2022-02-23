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Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp eden şüpheli tutuklandı!
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talep edildi.
Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp eden şüpheli tutuklandı!
23 Şubat 2022 17:19 - AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.

Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.

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Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Y, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı olduğunu bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti.

Olay günü bu ilaçları temin etmek için Yenimahalle Semt Polikliniğine saat 10.50 randevusunu alarak gittiğini, Doktor Ebru Ergin Bakar'ın odasının önünde beklediğini anlatan Feray Y, şunları anlattı:

"Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce, kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp 'Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık' diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, 'Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et' dedi."

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Doktorun kapsında beklemeye devam ettiğini ileri süren Feray Y, doktor Bakar'ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen 3 hastayı muayene ettiğini kendisini bilerek beklettiği kimse kalamayınca da mecburen kendisini içeri çağırdığını iddia etti.

Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Feray Y, şu beyanda bulundu:

"Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğini herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum.

Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim."

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"Başımı masaya vurdu"

Dr. Ebru Ergin Bakar da kolluktaki ifadesinde, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü hastaneye bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli olduğunu saat 10.55 sıralarında Feray Y. eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini söyledi.

Hastanın kendisinden ilaç yazmasını istediğini ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisini olmadığını hastaya söylediğini aktaran Bakar, şu beyanda bulundu:

"Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama, bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar."

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında bulunduğunu beyin kanaması riskinin devam ettiğini belirtti.

 

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.

Olayın geçmişi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

 

 

Anahtar Kelimeler:

dr ebru ergin bakar feray y tutuklama darp doktor ankara

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People
2
1) Dr.Burhan (Hekim)
24.02.2022 14:42:17
Hekime yönelik şiddete neden el altından destek veriliyor?
Sürdürülemez sistemdeki kaçınılmaz olan hasta memnuniyetsizliğinin nedeni olarak sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesi ihtiyacı var.
Aksi halde suçlu bakanlık dolayısıyla hükümet olacak.
People
10
2) dr ata (opr dr)
24.02.2022 08:37:18
ATAMIZIN '' BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ'' DEDİĞİ BİZ HEKİMLER KİME EMANETİZ!!!!!!!
People
16
3) DR CAN (UZMAN)
24.02.2022 08:34:52
diğer sendikalar biz olmadan hiç olduklarını anlayacaklarrrrrrrrrr
biz bize yeteriz yeterki gücümüzün farkında olalım...
People
14
4) dr can (uzman)
24.02.2022 08:33:12
DAHA NE BEKLİYORUZ TEK SEÇENEĞİMİZ HEKİM SENDİKALARINDA BİRLEŞMEK...
BİZİ SIRTIMIZDAN VURAN SENDİKALARA YUH OLSUN...
People
9
5) Port (Op.dr)
23.02.2022 23:06:31
Bu olaya yorum yapmadan önce Dr hanım 17 ve 18 Şubat'ta biz iş bırakırken çalışmış mi ayrıca 14 15 ve 16 Mart'ta iş bırakma eylemimize katılacak mı bilmem lazım.
People
8
6) Dr (Hy)
23.02.2022 21:41:57
Düşük ücret artı şiddet sonuç istifa sonra özele gittik kime yaradı özel sektöre ucuz dr gücü olay organize
People
4
7) Uzm (dr)
23.02.2022 20:03:46
Gazeteye çıkmayan belki onlarca olay oluyor. Bir kanun olsa da sadece meyyaya düşen yerine tüm mağdurlar da yararlansa keşke.
People
9
8) Muzaffer Hekim (Emekli)
23.02.2022 19:49:23
UYANIN! TEK ÇÖZÜM SÜRESİZ GREV!!!
People
10
9) Selim (Hekim)
23.02.2022 19:15:12
O savcı, hakim kim serbest bıraktıysa ona malpraktis davası açılsın, tazminat ödesin.
People
11
10) asi (uzman)
23.02.2022 18:43:16
O tutuklanmayıp salınmışmıydı ? İnsanın aklı almıyor gerçekten daha yeni mi tutuklandı ?
Ama yinede şunu belirteyim bizim can alıcı sorunumuz şiddet değil, malpraktis yasasıdır.
Devletin bir doktora ölene kadar verdiği toplam paradan daha fazlası sadece 1 hastadan tazminat olarak isteniyor ve alınıyor. Oturun hesaplayın ben hesaplarım. Bakım sadece bir hastadan istenen tazminat 4-7 milyonu buluyor ki bir doktor günde 100 tane hasta bakıyor 4-5 ameliyat yapıyor. Ya bu kabül edilebilir mi ? Şiddet ücret ve diğer sorunlar hallolsa ne olur malpraktis yasası hallolmazsa. Çocuklarımıza 4-5 milyon TL lik tazminat kaynaklı miraslar mı bırakacaz ?
Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen.
Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız.
Hekimliğin sadece şiddet ücret gibi sorunlarını gündemde tutup asıl can alıcı sorunu olan malpraktis yasasını gündem yapmamak kabül edilemez, hekimler bu ülkenin en parlak beyinleridir lütfen yapmayın bari siz yapmayın asıl ve can alıcı sorunumuzun yeteri kadar gündeme getirilmemesine sessiz kalmayın alette olmayın.
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