Dr. Ebru Ergin Bakar'ın darp edildiği hastanede bir başka olay: Hasta yakını polikliniği bastı!

MEDİMAGAZİN- Olay dün meydana geldi. T.B. isimli hasta Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gelerek muayene olmak istedi. Doktor hasta baktığı esnada sürekli doktorun odasına girerek “Bana ne zaman sıra gelecek” diye soran hasta, dışarıdaki hastalarla da sözlü münakaşaya girerek “Doktorun dakikada kaç hasta baktığını, o kadar süre hasta bakılmayacağını ve sıranın hala neden kendisine gelmediğini “ sorarak doktoru ve diğer hastaları rahatsız etti.

Doktorun muayene sürelerinin hastalara uygun şekilde ayarlandığını ve sırası geldiğinde çağrılacağını söylemesine rağmen “Başhekimliğe gideceğim kafasına göre hasta bakıyor şikayet edeceğim” diyerek sözlü saldırıda bulunmaya devam eden hasta doktorun şikayet edebileceğini söylemesi üzerine, “Doktorluk mu yaptıklarını sanıyorlar” şeklinde hakaretlerde bulundu.

Poliklinikten ayrılan ve daha sonra tekrar annesi ve eşi ile polikliniğe gelen hastanın eşi, doktora ağza alınmayacak küfürler ederek, “Ben dışarıda sana ne yapacağımı biliyorum, seni her türlü bulurum” sözleriyle tehdit etti.

Olayın ardından hasta ve yakını güvenlikler tarafından dışarı çıkarılarak beyaz kod tutanağı tutuldu. Olay anı ve hasta yakınının bağrışları ise hastane penceresinden çekilen görüntülere yansıdı.