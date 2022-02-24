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Dr. Ebru Ergin Bakar'ın darp edildiği hastanede bir başka olay: Hasta yakını polikliniği bastı!
Dr. Ebru Ergin Bakar'ın dün saldırıya uğradığı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "fazla beklediğini" iddia eden bir hasta, eşi ile polikliniği bastı, doktora ağır küfür ve hakaretlerde bulundu.
Dr. Ebru Ergin Bakar'ın darp edildiği hastanede bir başka olay: Hasta yakını polikliniği bastı!
24 Şubat 2022 08:24 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Olay dün meydana geldi. T.B. isimli hasta Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gelerek muayene olmak istedi. Doktor hasta baktığı esnada sürekli doktorun odasına girerek “Bana ne zaman sıra gelecek” diye soran hasta, dışarıdaki hastalarla da sözlü münakaşaya girerek “Doktorun dakikada kaç hasta baktığını, o kadar süre hasta bakılmayacağını ve sıranın hala neden kendisine gelmediğini “ sorarak doktoru ve diğer hastaları rahatsız etti.

Doktorun muayene sürelerinin hastalara uygun şekilde ayarlandığını ve sırası geldiğinde çağrılacağını söylemesine rağmen “Başhekimliğe gideceğim kafasına göre hasta bakıyor şikayet edeceğim” diyerek sözlü saldırıda bulunmaya devam eden hasta doktorun şikayet edebileceğini söylemesi üzerine,  “Doktorluk mu yaptıklarını sanıyorlar” şeklinde hakaretlerde bulundu.

Poliklinikten ayrılan ve daha sonra tekrar annesi ve eşi ile polikliniğe gelen hastanın eşi, doktora ağza alınmayacak küfürler ederek, “Ben dışarıda sana ne yapacağımı biliyorum, seni her türlü bulurum” sözleriyle tehdit etti.

Olayın ardından hasta ve yakını güvenlikler tarafından dışarı çıkarılarak beyaz kod tutanağı tutuldu. Olay anı ve hasta yakınının bağrışları ise hastane penceresinden çekilen görüntülere yansıdı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

ankara eah doktor saldiri kadin dogum poliklinigi

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People
18
1) Fahri (Doktor)
24.02.2022 11:53:54
Bu şiddet olqyları ve hakaretler için devlet önlem alana kadar hepimizin iş bırakması gerekir.bir meslektaşımız dayak yerken biz hala çalışmaya devam ediyorsak sorun bizde arkadaşlar..
People
30
2) Gülfer (Akbay)
24.02.2022 11:26:03
Bir Doktorun başına böyle şeylerin gelmesinde idarenin payı büyük. Yeterli güvenlik önlemi alınmalı. Hastalar bu tip taleplerle direk doktora ulaşamamalı. Kapıyı açıp doktorun yanına girince istediği gibi davranıyotlar
People
28
3) ismail yetenek (dr)
24.02.2022 10:29:01
Ee..Serbest bırakılacağını,yaptığının yanına kar kalacağını biliyor vatandaş..
People
24
4) NİLGÜN YALÇIN (PEDİATRİ)
24.02.2022 09:57:43
BU ''ŞEYLER'' TEKRAR AYNI HASTANEYE GELEMEMELİ...
People
47
5) muayene 5 dk (uz dr)
24.02.2022 09:42:22
muayane 5 dk, terbiye ölçülmeyecek kadar yani ihmal edilebilir düzeyde.. böyle bir vatandaş eğer vatandaşsa coğalmaması gerekir.. ne kendinden öncesinde hizmet alan insana ne de hizmet veren hekime saygı var.. yasalar desen öyle bir şey zaten yok.. 2004-2005 yıllarında hasta hakları diye bir panoyu "saygıdeğer bakanımız" her yere asılsın düsturu verdiğinde bu işin bu hale geleceğini yıllar önce söylemiş ve daha üst düzey bürokratlara yazılı olarak iletmiştim.. bırakın arkadaşlar şu rezilliğin içinde yaptığımız veterinerlik bile değil.. yakında her birimiz kapımızda birer ikişer koruma ile hizmet verir hale geleceğiz çünkü vatandaşın hali hal değil her akşam ana haber bültenleri 3. sayfa adi haberden başka bir şey içermiyor.. Allah hepimize kolaylık versin..
People
87
6) Roccon Kasabasındaki Zombi (Denek)
24.02.2022 09:19:24
Şimdi benim komsu güvenlik eğitimi aldı ve çalışıyor...Üflesen yıkalacak, minicik stresi görünce vınlayacak tiplerden. Güvenliklerin %99 u böyledir. Banka güvenliği istisna, onlar kodummu oturtur...

Yüz Verirsen Ayıya Gelir Defeke Eder Halıya.

Adamların vatandaşa yaranacağız , oy kazanacağız diye hekimi ezdirme - taciz sistemi; tüm sağlık sistemini artık tehdit etmiyor...Sağlık sistemini yıkıyor...parçalıyor...

Arkadaşlar !
Meclisi mebusan bile lağvedilmişti...

*** Derhal hasta hakları birimleri ve uygulamaları lağvedilmelidir...önlenemez cebir ve şiddete neden oluyor.

*** Derhal sevk sistemi geri gelmelidir...
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