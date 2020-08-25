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Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Sinop'ta Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
25 Ağustos 2020 14:54 - Cumhuriyet
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Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı (66) tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ünaldı'nın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. 

DR. ENGİN ÜNALDI
Dr. Engin Ünaldı 13.08.1954 yılında Sinop'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Sinop ilinde tamamladıktan sonra 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Mezuniyet sonrası vatani görevini 1981 ile 1982 yılları arasında Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı.

1982 yılında Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçerek ilk görev yeri olan, Sinop merkez 1 nolu sağlık ocağında mesleki hayatına başladı.

Sırasıyla Sinop SSK hastanesi, Sinop Türkeli merkez sağlık ocağı, Sinop Erfelek toplum sağlığı merkezinde görevlerini ifa etti. Çalışma sosyal güvenlik bakanlığı kadrosuna geçerek Samsun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde ve Ayancık Dispanserinde görevini sürdürdü. 2010 yılında Sağlık Bakanlığının yeni uygulamaya geçildiği Aile Hekimliği programı sonrasında Sinop Saraydüzü ilçesini seçerek aile hekimi olarak göreve başladı. Saraydüzü ilçesinde başarılı bir hizmet verdikten sonra Boyabat ilçesinde münhal bulunan 3 nolu aile hekimliğinde, ardından Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptı. Dr. Engin Ünaldı evli ve 2 çocuk babasıydı.

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