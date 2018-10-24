Dr. Evren Işık: 'Erkeklerde kadınlar gibi kendilerini muayene etmeli'

Varikosel hastalığının tanısında kendi kendine muayene yönteminin önemli olduğunu anlatan Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, özellikle cinsel hayatı aktif olan erkeklerin kendi kendini muayene etme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Varikosel hastalığının ciddi problemlere neden olduğunu söyleyen Dr. Işık, "Türkiye’de kadınlar meme kanserinin erken teşhisi için kendi kendine muayene yöntemine eskiye oranla daha fazla başvuruyorlar. Aynı farkındalığı varikosel hastalığı özelinde erkeklerde de oluşturmalıyız. Günümüzde erkeklerde sıkça görülen varikosel, sperm kalitesini düşürerek kısırlığa neden oluyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkekler, bu hastalık konusunda bilinçlendirilmeli. Testislerde ağrı ve küçülme şikayeti olan veya yumurtalıklarının çevresinde damar genişlemesi bulunan erkekler mutlaka doktora başvurmalı” dedi.

GİZLİ KALMIŞ VARİKOSEL KISIRLIĞA SEBEP OLUYOR!

Varikosel hastalığının yol açtığı sonuçlara dikkat çeken Üroloji ve Androloji Uzmanı, "Kendilerini muayene eden erkekler, testislerin etrafında damar kitlesi hissediyorlarsa zaman kaybetmeden androloji uzmanlarına muayene olmalıdır. Şu anda erkek kaynaklı kısırlığın tespit edilebilir nedenleri arasında varikosel hastalığı ilk sırada yer almaktadır. Ne yazık ki hastalarımız bize çok geç dönemde, testisleri artık sperm üretemez haldeyken geliyorlar ve bu durumda hastanın sperm kalitesinin artırılması daha zor oluyor. Varikosel hastalığı olduğu halde bu gerçeğin farkında olmayan ciddi bir hasta sayısı var. Bu nedenle kendi kendine muayene çok daha önemli hale geliyor” diye konuştu.

ERKEKLER 6 AYDA BİR KENDİLERİNİ MUAYENE ETMELİ!

Erkeklerin varikosel hastalığı konusunda bilinçlenmesi ve kendi kendini muayene etme alışkanlığı kazanması gerektiğini vurgulayan Işık, "Hastalık ilerlediği zaman ya ağrıyla ya cinsel problemlerle ya da erkek kısırlığı ile etkisini hissettiriyor. Tüm bunların yaşanmaması adına hastalığın olumsuz sonuçlarından korunmak ve hastalığı erken teşhis etmek için kişilerin kendi kendini muayene etmesini öneriyoruz. Altı ayda bir testislerini muayene eden erkekler sadece varikosel hastalığında değil testislerle alakalı tüm hastalıkların tanısında farkındalık sağlayabilirler" uyarısında bulundu.