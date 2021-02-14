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Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi.
Dr. Fauci: Kovid-19 aşısı, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci

14 Şubat 2021 21:40 -
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ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan Kovid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün Kovid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da Kovid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

anthony fauci kovid-19

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