Dr. Fauci: Trump, deneysel antikor tedavisi sayesinde iyileşmiş olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun, ilaç şirketi Regeneron tarafından geliştirilen antikor bileşimi sayesinde iyiye gitmiş olabileceğini kaydetti.

Dr. Fauci, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın durumunun "büyük ihtimalle" deneysel antikor tedavisiyle iyiye gittiğini söyledi.

Bu, ilaç şirketi Regeneron tarafından üretilen bir antikor bileşimi ve bu antikorlar kendi bağışıklık sistemimizin davranışlarını taklit ediyor.

Antikorlar koronavirüse bizzat yapışarak onların vücudun sağlıklı hücrelerine girmesine engel oluyor ve virüsün bağışıklık sisteminin diğer unsurları tarafından da kolayca fark edilmesini sağlıyor.

Fauci, ABD'de 210 bin, dünya genelinde ise bir milyon kişiyi öldüren koronavirüs salgının gripten çok daha ciddi olduğunu da ekledi.

Trump'ın koronavirüsü mevsimsel grip ile karşılaştıran Twitter mesajına, "yanıltıcı bilgi içerdiği" gerekçesiyle uyarı ibaresi konmuştu.