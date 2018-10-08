Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı anı kameralarda: Saldırgan koşarak kaçıyor!

Görüntülerde 18 yaşındaki katil zanlısı Serhat Tunçdemir'in doktorun odasına girmesi, kısa bir süre sonra tabancayla ateş açtıktan sonra hastaneden kaçması yer alıyor. Tunçdemir, polis sorgusunda doktoru, kendisine verdiği cevabı beğenmediği için vurduğunu söylemiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|18/10-21/10
|1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|19/10-21/10
|13.Çukurova Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|GAZİ