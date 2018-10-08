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Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı anı kameralarda: Saldırgan koşarak kaçıyor!
İstanbul'da psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın öldürüldüğü silahlı saldırı sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı anı kameralarda: Saldırgan koşarak kaçıyor!
08 Ekim 2018 - NTV
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Görüntülerde 18 yaşındaki katil zanlısı Serhat Tunçdemir'in doktorun odasına girmesi, kısa bir süre sonra tabancayla ateş açtıktan sonra hastaneden kaçması yer alıyor. Tunçdemir, polis sorgusunda doktoru, kendisine verdiği cevabı beğenmediği için vurduğunu söylemiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dr fikret haciosman doktora saldiri

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