Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı anı kameralarda: Saldırgan koşarak kaçıyor!

Görüntülerde 18 yaşındaki katil zanlısı Serhat Tunçdemir'in doktorun odasına girmesi, kısa bir süre sonra tabancayla ateş açtıktan sonra hastaneden kaçması yer alıyor. Tunçdemir, polis sorgusunda doktoru, kendisine verdiği cevabı beğenmediği için vurduğunu söylemiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.