Dr. Fikret Hacıosman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla başından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA