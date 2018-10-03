SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dr. Fikret Hacıosman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi
Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Dr. Fikret Hacıosman'ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi
03 Ekim 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla başından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganın ilk ifadeleri yayınlandı! Doktor hayatı pamuk ipliğine bağlıymış: Sinirlendim, ateş ettim 

 

Anahtar Kelimeler:

dr fikret haciosman saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Özlem (Sağlık)
03.10.2018 14:53:50
Adliyeye sevkedilmiş, çok garip bir haber, nereye sevkedilecekti.. Dakika dakika sanki bişeyler yapılıyormuş imajı vermeye çalışılan bir haber....heralde bir ceza gelecektir diye umuyorum.. Yoksa bir ceza gelmeyebilir mi de diye aklımda delice sorular..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
give devlet hastanesi danimarkakaçak ilaç insülin kanser ilacısağlıkta şiddet psikolojik şiddet dr. kamil furtun dr.muhammed said berilgen dr.fikret haciosmantrabzon tabip odası sağlıkta şiddet chp Gamze Akkuş İlgezdihematoloji iç hastalıkları kan kanseri hastane hijyentrans yağ sağlık bakan yardımcısı muhammet güvenişlenmiş et meme kanseriDr. fikret Hacıosman sağlıkta şiddet sağlık çalışanına şiddetrahim ağzı kanseri avustralyanobel kimya odulu frances h. arnold george p. smith sir gregory p. winterDr. Fikret Hacıosman sağlıkta şiddetdiyabet obezite Endokrinoloji metabolizmaobezite Op. Dr. Tufan Ergenç döviz sağlık turizmifikret hacıosman medicanaDr. Fikret Hacıosmanhekime şiddet hekim ölümleri Dr. Fikret Hacıosmansağlıkta dönüşüm etiyopya saglik turizmisaglikta siddet chp Yüksel Özkanozaki kalp darlığızeytinyağı anadolu dokuz eylul universitesitürk tabipleri birliği dr. fikret haciosmansınır tanımayan doktorlar dalikuduz dsö kuduz aşısı cocuk nefrolojisahte belge sağlık raporu bursasağlık bakanlığı hekime şiddet doktora saldırısağlık bakanı Fahrettin Koca Sağlıkta Şiddet cocuk gelisimi kavrama yetenegi arastirma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.