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Dr. Füsun Uzunoğlu: 'Detaylı göz muayenesinde alzheimer teşhis edilebilir'
Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen Alzheimer hastalığının erken teşhisinin, yapılacak bir göz muayenesi ile hastalık başlamadan konulabileceğini belirten Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, “Retina, beyin ile benzer dokulara sahip bir bölge ve bu dokular göz muayenesinde fark edilebiliyor. Alzheimer hastalığının oluşma riski olan hastalarda, ışığın retinadan yansıtılma şekli değişiyor. Bu değişiklikler, hastalık davranışsal veya zihni değişikliklere yol açmadan çok daha önce tespit edilebiliyor. Detaylı bir göz muayenesi ile bu değişikliklerin tespitini yapmak mümkün” dedi
Dr. Füsun Uzunoğlu: 'Detaylı göz muayenesinde alzheimer teşhis edilebilir'
08 Ekim 2018 - Habertürk
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Alzheimer hastalığı hafızada, hareket etme ve davranışlarda ciddi problemler oluşmasına sebep olabiliyor. Tüm bu olumsuz etkilere ek olarak, Alzheimer hastalığının görmede de ciddi sorunlar oluşturabildiğini belirten Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, “Alzheimer, beyinde oluşan, son yıllara kadar teşhisi oldukça zor olan ve yaşlılık döneminde ciddi problemler yaşanmasına sebep olan ciddi bir rahatsızlık.

BÜYÜK BELİRTİLER ORTAYA ÇIKMADAN HASTALIK TEŞHİS EDİLEBİLİYOR

İlerleyen yaşlarda oluşan ve teşhis konulmamış katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklar, beyinde değişen algıyla birleşince görmede yaşam kalitesini etkileyecek boyutta sonuçlar doğuruyor. Hastalığın belirtileri, yıllar boyunca gelişerek ilerliyor ve normal şartlarda teşhis için tek yöntem bu belirtilerin yorumlanması. Son yıllarda oftalmoloji dalında yaşanan gelişmeler sayesinde, artık Alzheimer hastalığının teşhisini göz muayenesi sayesinde, bahsettiğimiz büyük belirtiler henüz ortaya çıkmadan koymak mümkün” dedi. 

ERKEN TEŞHİS İLE İLERLEMESİ ENGELLENEBİLİYOR

Alzheimer hastalığı tamamen tedavi edilemese dahi, erken teşhis sayesinde belirtilerin kontrol altına alınabildiğini belirten Op. Dr. Uzunoğlu, retinadaki değişimlerin gözlemlenmesi sayesinde teşhis konulabildiğini söylüyor. Op. Dr. Uzunoğlu, “Gözün arkasında yer alan retina, 10 katmandan oluşuyor.

Yapılan çalışmalar, bu katmanlarda gözlemlenen incelmelerin ve beta amiloid plak oluşumlarının Alzheimer hastalığının, beynin sinir hücrelerine verdiği hasarla paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor. OCT adı verilen cihazla yapılan retina tomografileri ve sinir lifi ölçümleri sayesinde Alzheimer teşhisi, beyindeki sinirsel belirtiler ortaya çıkmadan yakalanabiliyor. Alzheimer hastalarında diğer demanslardan farklı olarak retina sinir liflerinde ilerleyici kayıplar daha belirgin oluyor.

ALZHEIMER GEÇMİŞİ OLAN HERKES O TETKİKİ YAPTIRMALI

Alzheimer’a yol açan beta amiloid plaklarının retina tomografisiyle saptanması sayesinde hem belirtilerin kontrol altına alınması hem de yaşam kalitesinin korunması sağlanabiliyor. Çünkü Alzheimer hastalığında en önemli nokta hastalığın hafızayı etkilemeden önce teşhis konulmasıdır. Ailesinde Alzheimer geçmişi olan herkesin OCT tetkiklerini gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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