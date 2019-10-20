Dr. House'a bir sürpriz isim daha

Hürriyet'teki habere göre başrolü “Müslüm” filmindeki performansıyla dikkat çeken Timuçin Esen’in üstlendiği dizide, Okan Yalabık’ın ardından bir isim daha netleşti.
Son olarak Ebru Özkan kadroya dahil oldu. Hazırlıkları devam eden Dr. House, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
|KADIN...
|İSTA
|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|KIBR
|23/11-23/11
|TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi
|TIP...
|ANKA
|21/11-24/11
|15. Türkiye Acil Tıp Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|26/11-30/11
|3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
|HALK SAĞLIĞI
|ANTA