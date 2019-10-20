Dr. House'a bir sürpriz isim daha

Hürriyet'teki habere göre başrolü “Müslüm” filmindeki performansıyla dikkat çeken Timuçin Esen’in üstlendiği dizide, Okan Yalabık’ın ardından bir isim daha netleşti.

Son olarak Ebru Özkan kadroya dahil oldu. Hazırlıkları devam eden Dr. House, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.