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Dr. House'a bir sürpriz isim daha
Amerika’dan Türkiye’ye uyarlanacak olan “Dr. House” dizisinin oyuncu kadrosu hızla şekilleniyor.
Dr. House'a bir sürpriz isim daha
20 Ekim 2019 -
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Hürriyet'teki habere göre başrolü “Müslüm” filmindeki performansıyla dikkat çeken Timuçin Esen’in üstlendiği dizide, Okan Yalabık’ın ardından bir isim daha netleşti.

Son olarak Ebru Özkan kadroya dahil oldu. Hazırlıkları devam eden Dr. House, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

Anahtar Kelimeler:

dr house imucin esen ebru ozkan

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