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Dr. House’dan Hekimoğlu’na mesaj var!
Kanal D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nun orijinali “House” 2004-2012 yılları arasında yayınlandı ve Hugh Laurie, ‘Dr. Gregory House’ rolüyle “televizyonda en çok izlenen başrol oyuncusu” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. Uzun aradan sonra HBO’nun yeni dizisi “Avenue 5” ile televizyona dönüş yapan ünlü aktör, Los Angeles’ta Barbaros Tapan’a konuştu. Türk izleyicilere selam söyleyen Laurie, Hekimoğlu’nu canlandıran Timuçin Esen’e de bir mesaj gönderdi: “Benim gibi kendini çok kaptırma. Kendini ve etrafındakileri deli etme!”
Dr. House’dan Hekimoğlu’na mesaj var!
19 Ocak 2020 -
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Dr.House yani Hugh Laurie, Hürriyet'ten Barbaros Tapan’a konuştu.

Efsane dizi “House” ile başlayalım sohbetimize. “House”dan sonra “Veep” geldi. Tabii “The Night Manager” ve diğer işleriniz de var ama “House”un yeri ve etkisi başka...

- “House”u hep büyük bir gurur ve sevgiyle hatırlayacağım. Çünkü şimdiye kadar üstlendiğim en heyecan verici mücadeleydi. Bu arada şimdi olsaydı yapamayacağım gerçeğini de biliyorum. Çünkü o proje için gerekli enerji ve kuvvete şimdi sahip değilim.

“House” öylesine yoğun bir işti ki, bittikten sonra oyunculuğa ara verdim ve müziğe geçtim. Tamamen farklı bir dünyaya geçip bir müzik grubuyla müzik yapmaya başladım. Hayata yeni başlayan bir çocuk gibi. Daha önce hiç bilmediğim bir alanda yetenekli müzisyenlerle dolu farklı bir dünyaya geçtim. Muhtemelen bu geçiş, hayatımda verdiğim en doğru karardı.

Ondan sonra kendimi “Veep”i ve diğer işleri yaparken buldum ki o işlerin bir parçası olmak da harikaydı. Ama benim üzerimde hiçbirinin etkisi “House” kadar yoğun olmadı. “House” çok fazla önem verdiğim bir işti. Her detayına takıntılıydım. Sette de set dışında da insanları deli ederdim. “House” bittiğinden beri biraz daha aklı başında bir insan oldum. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Sonuçta işle ilgili akıl sağlığı hedefim değildi. Ama her şeyi bir kenara bırakıp sadece o işe takıntılı olmak ağır bir yüktü...

Diziniz “House” Türkiye’de “Hekimoğlu” adıyla uyarlandı. Bir mesajınız var mı?

- Var! Hekimoğlu benim gibi kendini çok kaptırmasın. Kendini ve etrafındakileri deli etmesin. Tüm ekibe ve Türk izleyicilere selamlar...

◊ Önce “Veep”, şimdi de yeni diziniz “Avenue 5”... Komedi, daha çok eğlendiğiniz bir alan mı?

- Sanırım öyle. Aslında sadece komedide değil, yaptığım tüm işlerden artık daha fazla keyif alıyorum ama içimde daha az hissediyorum. Yeni bir oyuncakla oynamak gibi, bir şeyleri keşfediyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapıyorum ama hayatımın merkezi ya da ölüm kalım meselesi yapmıyorum işlerimi artık. “House”a ölüm kalım meselesi gibi muamele ediyordum. En başından itibaren öyleydi. Şimdi yeni şeyleri keşfetmekten keyif almayı öğrendim.

◊ Yüzlerce kez sorulmuştur ama bir de ben sormak istiyorum; yarın David Shore arayıp “House’un sinema filmini yapıyoruz” derse, tepkiniz ne olur?

- Oh Tanrım! Müthiş olur... Tabii ki cazip gelir. Ama David’i iyi tanıdığım ve yakın arkadaşım olarak nitelendirdiğim için bunu yapmayacağını biliyorum.

 

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drhouse

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