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Dr. Kerem Kınık yeniden Kızılay Genel Başkanı
Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor sloganıyla 101. Genel Kurulunu gerçekleştiren Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kızılay, yeniden Kerem Kınık dedi. Kınık, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 700 delegenin tamamının oyunu aldı
Dr. Kerem Kınık yeniden Kızılay Genel Başkanı
08 Nisan 2019 -
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Bu yıl 150. yaşını kutlayan Türk Kızılay, Ankara'da 101. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay başta olmak üzere, Milletvekillerinin, bürokratların ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı Genel Kurulda delegelerin oylarının tamamını alan Dr. Kerem Kınık, yenide Kızılay Genel Başkanı seçildi.

Yapılan seçimin ardından bir konuşma yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kendilerine duyulan güven için delegelere teşekkür etti. Kerem Kınık, Kızılay'ın 150 yıllık tarihine vurgu yaparak "Bu iyilik çınarının altına su döken, bu iyilik çınarını yaptıkları çalışmalarla daha da güçlendiren tüm Kızılaycılara rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan bizi doğru yoldan şaşırtmamasını, nefsimize uymaktan alıkoymasını diliyorum" diye konuştu. Kerem Kınık, omuzlarına aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını da belirterek, Kızılay'ın hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Türk Kızılay milletimizin misafirperverliği ve yardımseverliğinin yansıdığı bir kuruluştur. 150 yıldır tarafsızlığını koruyarak gönüllerde yer etmiştir. Kızılay'ın bugün küresel bir yardım kuruluşuna dönüşmesinin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kızılay yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Dr. Kerem Kınık
Cengiz Koç
Ercan Tan
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz
Hüseyin Can
İsmail Hakkı Turunç
Murat Ellialtı
Dr. Naci Yorulmaz
Nejla Özsoy
Ramazan Saygılı
Yasir Yılmaz

Kızılay yeni denetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
İsmet Durmuş
Erdoğan Kısacık
Mustafa Umut Yalçın
Sema Kopuz Yetiş
Şükrü Can
 

Anahtar Kelimeler:

turk kizilay kerem kinik kan bagisi

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