Dr. Kerem Kınık yeniden Kızılay Genel Başkanı



Bu yıl 150. yaşını kutlayan Türk Kızılay, Ankara'da 101. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay başta olmak üzere, Milletvekillerinin, bürokratların ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı Genel Kurulda delegelerin oylarının tamamını alan Dr. Kerem Kınık, yenide Kızılay Genel Başkanı seçildi.

Yapılan seçimin ardından bir konuşma yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kendilerine duyulan güven için delegelere teşekkür etti. Kerem Kınık, Kızılay'ın 150 yıllık tarihine vurgu yaparak "Bu iyilik çınarının altına su döken, bu iyilik çınarını yaptıkları çalışmalarla daha da güçlendiren tüm Kızılaycılara rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan bizi doğru yoldan şaşırtmamasını, nefsimize uymaktan alıkoymasını diliyorum" diye konuştu. Kerem Kınık, omuzlarına aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını da belirterek, Kızılay'ın hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Türk Kızılay milletimizin misafirperverliği ve yardımseverliğinin yansıdığı bir kuruluştur. 150 yıldır tarafsızlığını koruyarak gönüllerde yer etmiştir. Kızılay'ın bugün küresel bir yardım kuruluşuna dönüşmesinin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kızılay yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Dr. Kerem Kınık

Cengiz Koç

Ercan Tan

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz

Hüseyin Can

İsmail Hakkı Turunç

Murat Ellialtı

Dr. Naci Yorulmaz

Nejla Özsoy

Ramazan Saygılı

Yasir Yılmaz

Kızılay yeni denetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

İsmet Durmuş

Erdoğan Kısacık

Mustafa Umut Yalçın

Sema Kopuz Yetiş

Şükrü Can

