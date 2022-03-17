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Dr. Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu
Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.
Dr. Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu

Mehmet Öz

17 Mart 2022 10:33 - Yeni Şafak
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Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez "Türk vatandaşlığını" bırakacağını duyurdu.

Pensilvanya eyaletinde senatör adayı olan Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Washington Post gazetesine skandal açıklamalarda bulunmuş ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Öz, gazetenin Fetullah Gülen ile ilgisi sorusuna "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz" cevabını vermişti.

Pensilvanya'daki seçim kampanyasında Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz twitter hesabından Türk vatandaşlığını bırakacağına ilişkin açıklama yaptı:

"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."

Anahtar Kelimeler:

dr mehmet oz turk vatandasligi abd senator adayi

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