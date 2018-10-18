Dr. Tekin Yılmaz: 'Suça karışmış kişiler belirlenmeli. Doktor tedavi ederken güvenlik görevlisi eşlik etmeli'

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sektörünün içinde nitelikli bir iş gücü bulunduğunu, sudan sebeplerle bu değerlerin kaybedilmesine sessiz kalamayacaklarını, bu konuda çözüm önerilerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığını belirten Yılmaz, "Sonuncusu Dr. Fikret Hacıosman hocamızın yaşadığı şekilde olduğu gibi ölümlere kadar varmıştır. Hal böyle olunca sektöre yönelik çözüm önerilerinin ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamlarda çeşitli sebeplerle saldırıya uğradığını, bu saldırıların hiçbir gerekçeye sığdırılamayacağını, bu nedenle öncelikle sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamda kendilerini güvende hissetmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hasta kayıt kabul noktalarında Genel Bilgi Toplaması uygulaması yaparak suça karışmış kişiler belirlenmeli, doktora bu konuda uyarı gitmeli ve güvenlik görevlisinin tedavi sürecinde doktora eşlik etmesi gerekmektedir. Hastanelerde özellikle bazı hassas bölümlerde, psikiyatri ve benzeri tedavileri alan hastaların eğilimlerine göre hassas hasta listeleri oluşturularak tedavi süreçleri içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. Sağlık çalışanlarına yönelik suçlara karşı kendilerini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri yapılmalıdır. Ayrıca, sağlık çalışanlarında oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak, yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunarak, güvenlik bilincini ve duyarlılığını arttırmak gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı ile protokol yapılarak, hasta haklarına vakıf, acil durum ve benzeri gibi konularda hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitimler almış, bu alanda nitelikli emniyet güçleri ve güvenlik elemanları hastanelerde konuşlandırılmalıdır. Hatta mümkünse bu eğitimi almış personel, o hastanede sabit bir şekilde görevlendirilerek hastalara aşina olmalıdır. Sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik dönemsel 'şiddete hayır' kampanyaları yapılmalıdır. Buna ilişkin kamu spotları yayınlanmalı, okullarda özel gösterimleri yapılmalıdır. Ayrıca, kitleleri etkileyen mecralarda film, dizi ve benzeri sağlıkta şiddeti artıracak senaryolar yer bulmamalıdır. Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının tamamında acil bölüm girişleri veya sokaklarında aydınlatmaların yeterli seviyeye getirilerek MOBESE kameralarının sayısının da arttırılması gerekmektedir. Türkiye’de neredeyse her gün en az 30 sağlık çalışanı sağlıkta şiddetin mağduru olmaktadır. Bu mağduriyetin asgariye indirilmesi için hasta yakınlarının, hasta muayene alanlarından uzak tutulduğu bölgelerin oluşturulması gerekmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten suçlara yönelik ağır cezalar getirilmelidir."