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Dr. Tuba Çıkmaz'ın darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ın darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Dr. Tuba Çıkmaz'ın darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
05 Şubat 2018 -
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EDİRMNE-Çıkmaz'ın 2 Şubat'ta, nöbeti sırasında hastalarını kontrol etmek amacıyla gittiği yoğun bakım ünitesinin kapısında, hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma kapsamında polis görüntü kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonucu E.Ü ve A.Ü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

dr tuba cikmaz

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1) dr. (acilde)
05.02.2018 14:56:25
BİZİ DE ( 2 ARKADAŞ) ACİLDE DARP ETTİLER.SAVCI DAVA AÇILMASINA BİLE GEREK GÖRMEDİ.ÇOĞU KEZ SAVCILAR VE HAKİMLER DOKTORUN ALEYHİNE KARAR VERİYOR.BURADAKİ HABERLERE İNANMAK GÜÇ.ÇÜNKÜ GERÇEKTE ACİL DOKTORLARI DEVAMLI MAĞDUR EDİLİYOR.
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