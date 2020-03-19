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Dr.Güle Çınar'a destek yağıyor: 'İnceleme'yi virüse yapın doktora değil
Ankara'da görev yaptığı hastanede corona virüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. Güle. Çınar konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaparak özür dilemişti
Dr.Güle Çınar'a destek yağıyor: 'İnceleme'yi virüse yapın doktora değil
19 Mart 2020 11:30 -
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Türkiye'deki corona virüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. Güle Çınar, konuşmasının yanlış anlaşıldığını söylemişti. Rektörlük ise sözkonusu doktorla ilgili "inceleme" yapacağını açıkladı.

'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi

Ancak başta doktorlar olmak üzere bir çok kesim Uz.Dr. Güle Çınar'a yapılanın haksızlık olduğunu belirterek #DrGüleÇınarınYanındayız etiketiyle twitterda desteğini duyurdu:

@nihatsirdar

Doktora özür diletmek ve bunu yayınlamak neymiş? Başka işiniz yok mu sizin? İnsanlar cansiparane çalışırken böyle mi kıymet veriyorsunuz @AnkaraUni ? #DrGüleÇınarınYanındayız

 

@SunayAkin

Bir doktorun cımbızlanan bu konuşmasında bile toplumu ve sağlık çalışanlarını koruma amacında olduğu çok açık. Boş yere “gerekli uyarılar” yapmayın. Konu hastalık, onunla ilgili “inceleme” yapın, virüsten başka korkunuz olmasın! #DrGüleÇınarınYanındayız

 

@ativittta :Dr. Güle Çınar tanıdığım en çalışkan doktorlardan birisidir. Bizim kanserli hastalarımızın tedavi sürecinde ve şifa bulmalarında inanılmaz katkıları devam etmektedir. COVID-19 nedeniyle 5 gündür uykusuz kalmış ve kalmaya hepimiz/hepiniz için devam ediyor. #DrGüleÇınarınYanındayız

 

@seyhmusolgacc :Doktoruna özür diletmek yerine, mahrem bir toplantıda o videoyu çekip, sadece o kısmını yayınlayıp provokasyona sebep olanı bulup kapının önüne koymak, binbir emekle yetiştirdiği doktoruna sahip çıkmak, bir tıp fakültesine daha fazla yakışırdı. Olmamış.

 

Anahtar Kelimeler:

uzdr gule cinar

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