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DRx tekrar sahnede: ‘Bir Hikayem Var’
Doktorları hastane dışına çıkaran organizasyon DRx yeni programı ile katılımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor
DRx tekrar sahnede: ‘Bir Hikayem Var’
18 Haziran 2019 -
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İlki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiyle Recordati sponsorluğunda yapılan DRx’in ikincisi İstanbul’da yapılacak. , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve yine recordati sponsorluğunda gerçekleşecek ikinci bölümün ana konusu ise: : ‘Bir Hikayem Var’

İstanbul’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek organizasyon hekimlerden oluşan renkli konuşmacıları bir araya getiriyor.

DRx sahnesi konuşmacıları

Dr. Türker Kılıç

Beyin cerrahı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, beyin cerrahı, kanser/beyin-zihin araştırmacısı, deniz ve ada aşığı Dr. Türker Kılıç “Yaşam, Bilgi İşleyen Yaratıcılık Oyunudur” konuşması ile sahnede olacak.

Dr. Banu Çiftçi

Doğum ve tüp bebek uzmanı, televizyon sunucusu, yazar, uzmanlık alanını herkesin anlayabileceği dilde sunan bir hekim, kadınlara ilham ve motivasyon kaynağı Dr. Banu Çiftçi izleyicilere soruyor: "Tanrı'nın Eli" Olduğumuz Doğru mu?

Dr. Cansen Yeni Kut

Tıp doktoru, kök hücre araştırmacısı, Psikoloji Bölümü doktora programına devam eden bir öğrenme sevdalısı, evli ve bir çocuk annesi Dr. Cansen Yeni Kut “ Sen Yaparsın” diyerek kendini gerçekleştirme yolunda deneyimlerini DRx sahnesinde paylaşacak.

Dr. İsmail Yormaz

Tıp doktoru, hümanist, gerçekçi, açık sözlü, kendini gülümseyen yüz olarak tanımlayan bir gezgin. Recordati İlaç Türkiye’nin Genel Müdürü Dr. İsmail Yormaz DRx sahnesinde katılımcılara“Bir Masal”ını anlatacak.

Hekimler Söylüyor ekibi

Enerjileri ile şifa veren “Hekimler Söylüyor” ekibi “Bu Sefer Müziğin Şifa Gücüyle” DRx programında izleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

Dr. Timur Gürgan

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, İnfertilite Profesörü, Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ten biri, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir eğitimci olan Dr. Timur Gürgan sevginin iyileştirici gücünü kullanarak "An"daki Sevgi” konuşması ile katılımcıların karşısına çıkacak.

Dr. Sadi Güleç

Kardiyoloji profesörü, alanında 100’ün üzerinde makalesi olan bir araştırmacı, ‘Hmm! Dedi Doktor; Anjiyo Olmanız Gerekiyor…’ kitabının yazarı, Ankara aşığı Dr. Sadi Güleç kalbinin sesine kulak verip izleyicilere “Kalpten Hikayeler”ini aktaracak.

Dr. Obengül Ejder

Tıp Doktoru, Aile, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti, Türkiye’ nin ilk Özel Aile Danışma Merkezi’nin kurucusu,“Anne Büyüyorum Bana Yardım Et “ kitabının yazarı,  Hürriyet gazetesi köşe yazarı Dr. Obengül Ejder, izleyicileri yüreklendirecek konuşması “Hayallerini Asla Erteleme” ile DRx sahnesinde deneyimlerini aktaracak.

Baturay Özdemir

Hekimlerin renkli sohbetlerinin ardından Stand-Up gösterisi ile Baturay Özdemir bir kez daha DRx katılımcılarını güldürmeye hazırlanıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu DRx programı rezervasyonu için http://www.drx.com.tr/register adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Önceki bölümde neler yaşanmıştı:

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

drx

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