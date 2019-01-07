DSÖ 2018 Küresel Verem Raporu: Taşıyıcı sayısı 1,7 milyar

AA muhabiri Ahmet Furkan Mercan'ın haberine göre DSÖ'nün 2018 Küresel Verem Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2017’de verem hastalığından yaklaşık 1,3 milyon kişi öldü.
10 milyon kişi vereme yakalandı
Raporda, 2017 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin vereme yakalandığı, bunlardan 3,2 milyonunun kadın ve 1 milyonunun çocuk olduğu kaydedildi.
Verem hastalığı tespit edilen kişilerin yüzde 90'ının 15 yaşın üzerinde olduğu belirlendi.
Rapora göre, verem hastalığı en fazla Afrika ve Asya kıtalarında görülüyor.
Raporda, hastalığın tedavisinde kullanılan rifampisin etken maddeli antibiyotiğe direnç gösterenlerin sayısının 2017'de 558 bin olduğu belirtildi.
Taşıyıcı sayısı 1,7 milyar
Raporda, dünya nüfusunun yüzde 23’üne denk düşen yaklaşık 1,7 milyar kişinin verem mikrobu taşıdığı vurgulandı.
Dünya genelinde verem vakalarının düştüğü kaydedilen raporda, buna rağmen DSÖ'nün “2020 Veremi Yok Et” stratejisinin hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu ifade edildi.
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