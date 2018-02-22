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DSÖ açıkladı: Gripten sonra en sık görülen hastalık diş çürüğü
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, diş çürüğü gripten sonra en çok görülen çocukluk çağı hastalığı...
DSÖ açıkladı: Gripten sonra en sık görülen hastalık diş çürüğü
22 Şubat 2018 - Türkiye
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre de, ülkemizde 0-12 yaş arası her 100 çocuktan 84’ünün en az bir çürüğü bulunuyor. 6 yaş grubundaki çocuklarda diş fırçalama oranının sadece yüzde 10’da kaldığını belirten

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Fatma Çalışkan, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmanın, anne babaların da dişlerini düzenli olarak fırçalamalarıyla mümkün olacağını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:

dso dis curugu grip

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