DSÖ: Afrika'da bazı ülkelerde koronavirüs salgını önümüzdeki haftalarda zirve yapabilir

DSÖ Afrika Acil Müdahale Program Yöneticisi Michel Yao telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında son dört günde vaka sayılarının ikiye katlandığını açıkladı.

Yao, Çin ve Avrupa'daki tecrübeler gözönüne alındığında bazı ülkelerde sayıların büyük bir artış gösterebileceği uyarısında bulundu fakat bu ülkelerin hangisi olduğunu belirtmedi.

DSÖ Afrika Direktörü Matşidiso Moeti de Afrika'da başkentler dışındaki test kapasitesinin acil olarak artırılması gerektiğini söyledi.

Resmi verilere göre Afrika kıtasında Covid-19 vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler göreceli olarak sınırlı düzeyde kaldı. Kıta genelinde şu ana kadar 11 bine yakın vaka tespit edildi ve 500'ün üzerinde can kaybı yaşandı.

Salgının Afrika'da yayılması diğer ülkelerin bir hayli gerisinde kalsa da mali etkileri kırılgan ekonomisini vurmaya başladı bile. Dünya Bankası Sahra altı Afrika'sının son 25 yıldır ilk defa durgunluğa gireceğini açıkladı.