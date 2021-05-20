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DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşı sevkiyatı yavaşladı
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına yaptığı açıklamada, aşı tedarikinde yaşanan yavaşlamanın, aşı üreten ülkeler arasında bulunan Hindistan'da salgının hızla yayılmasından kaynaklandığını söyledi.
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşı sevkiyatı yavaşladı
20 Mayıs 2021 17:51 -
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Moeti, kıtanın şubat-mayısta Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 66 milyon doz aşı beklediğini ancak bunun 18 milyonunun ulaştığı bilgisini paylaştı.

Aşının Afrika'da üretilmesi için büyük bir ilgi ve baskı olduğunu kaydeden Moeti, bunun orta ve uzun vadede çözüm olabileceğini vurguladı.

Kıtadaki ülkeler arasında aşı tedarikinde de adaletsizlikler olduğunu belirten Moeti, "Seyşeller nüfusunun yüzde 67'sini aşılarken 14 Afrika ülkesi nüfusunun yüzde 1'ini aşılayabilmiş değil, 4 ülke ise aşılamaya başlayamadı." dedi.

Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta

Afrika genelinde Kovid-19 vakaları azalmasına rağmen Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmak üzere 7 ülkede artış gösterdi.

Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 760 bini aşarken can kaybı 127 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:

afrika kovid-19 dso

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