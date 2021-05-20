DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşı sevkiyatı yavaşladı

Moeti, kıtanın şubat-mayısta Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 66 milyon doz aşı beklediğini ancak bunun 18 milyonunun ulaştığı bilgisini paylaştı.

Aşının Afrika'da üretilmesi için büyük bir ilgi ve baskı olduğunu kaydeden Moeti, bunun orta ve uzun vadede çözüm olabileceğini vurguladı.

Kıtadaki ülkeler arasında aşı tedarikinde de adaletsizlikler olduğunu belirten Moeti, "Seyşeller nüfusunun yüzde 67'sini aşılarken 14 Afrika ülkesi nüfusunun yüzde 1'ini aşılayabilmiş değil, 4 ülke ise aşılamaya başlayamadı." dedi.

Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta

Afrika genelinde Kovid-19 vakaları azalmasına rağmen Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmak üzere 7 ülkede artış gösterdi.

Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 760 bini aşarken can kaybı 127 bini geçti.