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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, yarın Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir ziyaretçiyi ağırlayacak.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret
09 Temmuz 2020 09:04 - AA
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Dr. Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Kluge, ziyareti kapsamında hem koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunacak hem de Türkiye'nin örnek gösterilen sağlık sistemi hakkında bilgi alacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, salgınla mücadelede alınan önlemler, tedavi protokolleri, korunma tedbirleri masaya yatırılacak. Türkiye'deki veriler ışığında salgının seyri değerlendirilecek.

Ayrıca, DSÖ ve Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alınacak. Toplantının gündeminde aşı ve ilaç çalışmaları da yer alacak.

Toplantının ardından Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İstanbul'da açılacak ofisin nihai imzaları da atılacak
Ziyaret, İstanbul'da 2021 yılı başından itibaren faaliyete geçmesi planlanan İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt DSÖ Ofisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

Kovid-19 da dahil olmak üzere sağlık acil durumları ve salgın hastalıklar konusunda da faaliyet gösterecek ve alanında tek olacak Ofis, DSÖ açısından da büyük bir önem taşıyor.

Ziyaret sırasında Ofisin açılmasına ilişkin nihai anlaşmaların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Dr. Hans Kluge arasında imzalanması planlanıyor.

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