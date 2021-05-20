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DSÖ Avrupa şefi: Aşılar tüm varyantlara karşı etkili  
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü, onay almış aşıların endişe verici varyantlara karşı işe yaradığını vurguladı.
DSÖ Avrupa şefi: Aşılar tüm varyantlara karşı etkili  
20 Mayıs 2021 13:06 -
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü Hans Kluge haftalık basın toplantısında konuştu. 

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısında, dikkatli olmaya devam etmemiz ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmemiz veya kaçınmamız gerekiyor," diyen Kluge  daha fazla bulaşma özelliğine sahip Hint varyantının şu anda DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkeden en az 26'sında tespit edildiğini söyledi.

"Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Covid-19 virüs varyantları mevcut, onaylanmış aşılara yanıt veriyor" diyen Kluge, tüm Covid-19 varyantlarının şimdiye kadar kullanılan aynı halk sağlığı ve sosyal önlemlerle kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi.

 

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu hint varyanti

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