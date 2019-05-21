DSÖ Avupa Bölge Direktörlüğü adayı Dr. Emiroğlu'na Sağlık Bakanı Koca'dan destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday olan Dr. Nedret Emiroğlu'nun küresel sağlıkta uzun ve saygın bir kariyere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli görevi yürütmek için gerekli olan bütün özelliklere haizdir." dedi.

Bakan Koca, 72. Dünya Sağlık Asamblesi ve Emiroğlu'nun adaylığı vesilesiyle, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ile birlikte Daimi Temsilcilik konutunda resepsiyon verdi.

Fahrettin Koca, Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, birçok ülkeden büyükelçi, yabancı misyon şefleri ve Cenevre'de görev yapan İsviçreli hekimlerin de katıldığı resepsiyonda, katılımcılardan DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday olan Dr. Emiroğlu için destek istedi.

Eylül ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Koca, "Hedefimiz daha sağlıklı, daha refah toplumlar oluşturabilmektir. Bu hedef doğrultusunda ise daha güçlü bir DSÖ'ye ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Hepimizin gayesi de daha güçlü DSÖ, daha sağlıklı toplumlardır." dedi.

"Görevi layıkıyla yerine getirebileceğine yürekten inanıyorum"

Emiroğlu'nun halk sağlığının tüm alanlarında çalıştığını ve DSÖ'de teknik, yönetim ve liderlik seviyelerinde 20 yılı aşkın süredir görev yaptığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Kendisi, küresel sağlıkta uzun ve saygın bir kariyere sahip olup bu önemli görevi yürütmek için gerekli olan bütün özelliklere haizdir. Bunun yanı sıra, DSÖ'nün içinden gelen bir aday olarak DSÖ çalışma kültürünü de yakından tanımakta olup, seçilmesi halinde biz üye ülkeler ve Örgüt arasında iyi bir köprü vazifesi görerek bu görevi layıkıyla yerine getirebileceğine yürekten inanıyorum."

Bakan Koca, Türkiye olarak Dr. Nedret Emiroğlu'nun uzmanlığı ve liderlik kapasitesiyle bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine inandıklarının altını çizerek, resepsiyona katılan ülke temsilcilerinden destek istedi.

Emiroğlu'ndan teşekkür

Büyükelçi Sadık Arslan da konuşmasında, Emiroğlu'nun DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü için en iyi aday olduğundan emin olduklarını belirtti.

Emiroğlu ise DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü için aranan tüm donanım, motivasyon ve eğitime sahip olduğunu belirterek, verdiği destekten ötürü Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Resepsiyona, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katıldı.

BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan 72. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta sona erecek.