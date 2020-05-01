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DSÖ Başkanı Bakan Koca'dan Türkiye'nin Kovid-19 sunumunu istedi, Twitterdan takibe aldı!
Toplantı sonunda Türkiye’nin sunumunu isteyen DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca’nın paylaşımına yer verdi. Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.
DSÖ Başkanı Bakan Koca'dan Türkiye'nin Kovid-19 sunumunu istedi, Twitterdan takibe aldı!
01 Mayıs 2020 16:05 - AA - Yenişafak
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Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini anlattı. Bakan Koca, Türkiye’nin DSÖ’nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktararak filyasyon uygulaması hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantı sonunda Türkiye’nin sunumunu isteyen DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca’nın paylaşımına yer verdi. Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabında Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımına yer verdi.

Türkiye'nin algoritması ilgi gördü
DSÖ’nün bilgilendirme toplantısında bir sunum yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini anlattı. Türkiye’nin DSÖ’nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktaran Koca’nın sunumu katılımcılardan ilgi gördü.

Filyasyon uygulamasının başarısı
Bakan Koca, Türkiye’nin dünyadan farklı olarak başarıyla uyguladığı filyasyon, erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi protokollerle tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, zatürreye dönüşün azaldığını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade etti.

Türkiye'nin sunumunu istedi
Toplantı sonunda Türkiye’nin sunumunu isteyen Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Koca’nın paylaşımına yer verdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Koca'nın “DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü” paylaşımını retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu. Twitter hesabında ilk kez Türkçe bir paylaşıma yer veren Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 dso fahrettin koca turkiyenin sunumu

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