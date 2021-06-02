DSÖ Başkanı: Sinovac’ın kalitesi kesinleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, düşük ve orta gelirli ülkelere destek için kurulan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansman desteğinde bulunulması için küresel liderlere çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve öncelikli grupların aşılanması için COVAX'a aşı bağışlanmasının önemine vurgu yaptı.

"Sinovac'ın kalitesi kesinleşti"

DSÖ'nün, Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, "Bugün, Sinovac-CoronaVac aşısının, güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra DSÖ acil kullanım listesine alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Ghebreyesus, Sinovac aşısının iki doz uygulanmasının ardından "kalitesinin kesinleştiğini" vurguladı.

Onay alan 8'inci aşı

Sinovac aşısının kolayca depolanması nedeniyle maliyetinin de uygun olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, örgütün böylelikle 8'inci COVID-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Bu hayat kurtaran araçları, ihtiyaç duyan insanlara hızlı bir şekilde ulaştırmak artık çok önemli" dedi.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.