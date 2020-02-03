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DSÖ Başkanı toplantıda öksürünce: Korkmayın, Corona değilim!
Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Ayrıca basın toplantısı sırasında öksüren Tedros, "Merak etmeyin corona virüsü değil" dedi
DSÖ Başkanı toplantıda öksürünce: Korkmayın, Corona değilim!
03 Şubat 2020 - Sözcü
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Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan kısa bir süre içinde küresel bir panik yaratan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin corona virüsü değil" dedi. Tedros Çin dışındaki 23 ülkede corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın toplantısı düzenledi ve bütün dünyada panik yaratan corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü sebebiyle büyük tepki çeken ve sosyal medyada istifa etmesine dair çağrıların yapıldığı Tedros Adhanom, Çin haricinde 23 ülkede corona virüsü tespit edildiğini ve Çin’de 361 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tedros Adhanom, “Bütün ülkelerin kanıtlara dayanan tutarlı kararlar alması gerekiyor. Uluslararası seyahat ve ticaret konusunda gereksiz engellemeler olmamalı” dedi.

Tedros Adhanom, “Küresel anlamda bağlı olmamız bu hastalık özelinde bir zayıflık fakat genel olarak bir güç” dedi.

DSÖ Genel Müdürü konuşması sırasında arka arkaya öksürmesi panik yarattı. Reuters, Tedros Adhanom’un öksürdükten sonra su içtiğini ve “Corona virüsü değil, merak etmeyin” dediğini aktardı.

 

Anahtar Kelimeler:

wuhan dunya saglik orgutu tedros adhanom corona virus

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