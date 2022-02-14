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DSÖ, bir eklem iltihabı ilacını daha COVID-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iltihaplı eklem ağrısı için kullanılan ve ağır Kovid-19 hastaları üzerinde iyileştirici etkileri görülen monoklonal antikor ilacı Tocilizumab'ı ön yeterlilikten geçirdiklerini duyurdu.
DSÖ, bir eklem iltihabı ilacını daha COVID-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi
14 Şubat 2022 09:44 - AA Ömer Faruk Yıldız
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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Kovid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda Tocilizumab ile Kovid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

İlacın şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edileceği ve standart Kovid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacağı bildirildi.

Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.

Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde Kovid-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.

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