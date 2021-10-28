DSÖ, Delta alt varyantını yakından takip ediyor

Dünya Sağlık Örgütü haftalık epidemiyolojik güncellemesinde "Temmuz ayından bu yana AY.4.2 dizi gönderimlerinde bir artış gözlemlendi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, varyantın bulaşıcılığında bir değişiklik olup olmadığını veya insan antikorlarının virüsü bloke etme kabiliyetinde bir azalma olup olmadığını görmek için "epidemiyolojik ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor" dedi.

AY.4.2, orijinal Delta varyantına kıyasla üç ek mutasyona sahip; bunlardan ikisi, virüsün insan hücrelerine tutunan kısmı olan spike proteinde bulunuyor.