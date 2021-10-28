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DSÖ, Delta alt varyantını yakından takip ediyor
DSÖ, COVID-19 vakaları küresel olarak yeniden arttığından, orijinal suştan daha bulaşıcı olup olmadığını belirlemek için bir Delta alt varyantını yakından takip ettiğini söyledi.
DSÖ, Delta alt varyantını yakından takip ediyor
28 Ekim 2021 09:29 -
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Dünya Sağlık Örgütü haftalık epidemiyolojik güncellemesinde "Temmuz ayından bu yana AY.4.2 dizi gönderimlerinde bir artış gözlemlendi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, varyantın bulaşıcılığında bir değişiklik olup olmadığını veya insan antikorlarının virüsü bloke etme kabiliyetinde bir azalma olup olmadığını görmek için "epidemiyolojik ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor" dedi.

AY.4.2, orijinal Delta varyantına kıyasla üç ek mutasyona sahip; bunlardan ikisi, virüsün insan hücrelerine tutunan kısmı olan spike proteinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

ay42 dso

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