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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'korkutan' koronavirüs açıklaması
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyanın ilk kez Kovid-19 pandemisiyle karşı karşıya olduğunu ve virüse ilişkin çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." dedi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'korkutan' koronavirüs açıklaması
01 Nisan 2020 22:47 -
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)  İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karamsar bir tablo çizdi.

Ghebreyesus, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" dedi.

Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu güne dek yaklaşık 4 ay geçtiğini belirten Ghebreyesus, "Dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık dünyanın daha önce Kovid-19 türü bir pandemiyle karşılaşmadığının altını çizerek, "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, dünyanın koronavirüs nedeniyle karşılaştığı ilk pandemi" diyen Ghebreyesus, virüsün pek çok bilinmezlikleri barındırdığını vurguladı.

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden maske kullanımı tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrıda bulundu.

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dso tedros adhanom ghebreyesus

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