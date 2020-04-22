DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan 'İstifa etmeyeceğim' mesajı

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22 Nisan 2020 21:08
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.
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