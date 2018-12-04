SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ Genel Direktöründen Türkiye açıklaması: Çok büyük ilerleme
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda çok büyük ilerleme kaydettiğini söyledi
DSÖ Genel Direktöründen Türkiye açıklaması: Çok büyük ilerleme
04 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

"Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na başarı ödülü verdiklerini hatırlatan Adhanom, özellikle bakanlığın tütün genelgesindeki başarısının bu ödülün verilmesinde önemli faktör olduğunu belirtti. Adhanom, tütün ürünlerinin tüketilmesi hususunda Türkiye'nin "net olarak ciddi bir mücadele verdiğini" vurgulayarak, Sağlık Bakanlığının DSÖ'nün ödülünü açık ara hak ettiğinin altını çizdi.

"Türkiye, sağlık alanında ciddi gelişme kaydetti"

Türkiye'nin sağlık alanındaki reformlarına övgüde bulunan Adhanom, "Türkiye'nin son 13-14 yılda sağlık sistemini değiştirmesi çok önemli. Türkiye sağlıkta büyük ilerleme kaydetti. Bunu ben kendim çok iyi biliyorum. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ çok iyi iş başardı ve tüm dünya onu tanıyor" diye konuştu.

Adhanom, Akdağ'ın DSÖ'nün düzenlediği organizasyonlarda Türkiye'nin sağlık alanındaki atılımlarını verdiği konferanslarla diğer ülkeler ile paylaştığını ifade ederek, "Hatta pek çok bağımsız uzman bile Türkiye'nin son 13-14 yılda çok ciddi gelişme kaydettiğini teyit etti" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, gelecek yıl Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler’den Sağlık Bakanlığı'na ödül 

Ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmişti

Adhanom, ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülünü, ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.

Ödül için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde tören düzenlenmiş, törene, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu tedros adhanom bulasici olmayan hastaliklar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konya Büyükşehir Belediyesigenel cerrahi Op.Dr. Sinan Beyhan Neşter İzleridermatoloji Kozmetik cilt sorunları Eskişehir 112 acil servis İstanbul özel hastane mali kriz beyaz kod Siirt Devlet Hastanesi Dr. Muhammed Sıraç Güneşsosyal hayat hekimlerin sosyal hayatı doktor evliliğiSağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü Emine Alp MeşeAile Hekimliği Kongresi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp fakültesi Dünya sağlık Örgütü Tedros Adhanom Bulaşıcı Olmayan HastalıklarMardin Prostat kanseri Dr. Saffet YavuzTed Üniversitesi Ankara sağlık ekonomisiÇin Hı Jiankui Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Karabük Üniversitesi Tıp MühendisliğiAkşehir Devlet Hastanesi Dr. Çetin DumanSağlık Zirvesi Fahrettin Koca Zehra Zümrüt SelçukNiğde Hilal İşcan Demirkazık ZirvesiFransa ambulans Agnes Buzyn Sağlık BakanıDünya Sağlık Örgütü ÇinSANCAKTEPE 112 Acil Sağlık Adli Tıp
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.