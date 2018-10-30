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DSÖ Genel Direktöründen uyarı: 'Kirli hava milyonlarca çocuğu zehirliyor'
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kirli havanın 10 çocuktan 9'unun sağlığını ve gelişimini tehlikeye soktuğunu söyledi
DSÖ Genel Direktöründen uyarı: 'Kirli hava milyonlarca çocuğu zehirliyor'
30 Ekim 2018 - İHA
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk defa gerçekleştirilen Cenevre Hava Kirliliği ve Sağlık Küresel Konferansı öncesinde yayınladığı araştırma raporunda, 2016 yılında kirli hava kaynaklı akut alt solunum yolu enfeksiyonlarından 600 bin çocuğun öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi. 
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kirli havanın milyonlarca çocuğu zehirliyor ve hayatlarını mahvediyor. Her çocuk temiz hava soluyabilmeli, böylece büyüyebilmeli ve potansiyel gelişimini tam olarak karşılayabilmelidir" dedi. 

“Hava kirliliği düşük gelirli ülkelerde daha fazla” 
Ghebreyesus, "Bu yeni verilerle ortaya çıkan hastalık ve ölümler için küresel toplum ve özellikle sağlık sektöründeki insanlara acil çağrıda bulunulması gerekiyor" diye konuştu. Ghebreyesus, hava kirliliğinin etkilerinin özellikle düşük gelirli insanların çok olduğu ülkelerde daha fazla olduğunu söyledi. 
WHO'nun raporunda kötü hava soluyan hamile kadınların erken doğum yaşama olasığının yüksek olduğunu, bebeklerinin ise zayıf, küçük olacağını, kötü havanın bebeklerde astım ve kanseri tetikleyebileceği belirtildi. 
WHO, çocukların özellikle kirli havaya maruz kalma nedenlerinden birinin yetişkinlere göre daha hızlı nefes alıp vermeleri böylece daha fazla toksine maruz kalmaları olduğunu bildirdi. 

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