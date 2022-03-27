DSÖ, Hindistan'da Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezi kuracak

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, Gujarat eyaletine bağlı Jamnagar'da kurulacak merkez, 21 Nisan'dan itibaren hizmete girecek.

Jamnagar'daki bina, tüm dünyayla bağlantılı bir ağ merkezi şeklinde hizmet edecek.

Hindistan hükümetinin 250 milyon ABD doları destek sağladığı merkezle, "küresel tıbbın ilerlemesi için dünyadaki geleneksel ilaç ve tedavilerin potansiyelinin pratiğe geçirilmesi" hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, milyonlarca kişi için geleneksel ilaç ve tedavi yöntemlerinin ilk çare olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Herkesin etkili tedaviye ulaşımını güvenli bir şekilde sağlamak, DSÖ'nün önceliklerindendir. Bu amaçla kurulan yeni merkez, geleneksel tedavi yöntemlerinin bilimin gücüyle harekete geçirilerek kullanılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Hindistan hükümetine, Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezinin kurulmasındaki desteklerinden ötürü teşekkür etti.