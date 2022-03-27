Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ, Hindistan'da Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezi kuracak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezi kurulması için bu ülkenin hükümetiyle anlaşmaya vardı.
DSÖ, Hindistan'da Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezi kuracak
27 Mart 2022 22:13 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

CENEVRE  - Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, Gujarat eyaletine bağlı Jamnagar'da kurulacak merkez, 21 Nisan'dan itibaren hizmete girecek.

Jamnagar'daki bina, tüm dünyayla bağlantılı bir ağ merkezi şeklinde hizmet edecek.

Hindistan hükümetinin 250 milyon ABD doları destek sağladığı merkezle, "küresel tıbbın ilerlemesi için dünyadaki geleneksel ilaç ve tedavilerin potansiyelinin pratiğe geçirilmesi" hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, milyonlarca kişi için geleneksel ilaç ve tedavi yöntemlerinin ilk çare olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Herkesin etkili tedaviye ulaşımını güvenli bir şekilde sağlamak, DSÖ'nün önceliklerindendir. Bu amaçla kurulan yeni merkez, geleneksel tedavi yöntemlerinin bilimin gücüyle harekete geçirilerek kullanılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Hindistan hükümetine, Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezinin kurulmasındaki desteklerinden ötürü teşekkür etti.

 

Anahtar Kelimeler:

geleneksel tip hindistan dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.