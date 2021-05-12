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DSÖ: Hindistan'daki koronavirüs varyantı 44 ülkeye yayıldı
Söz konusu varyantın Hindistan dışında en yoğun olarak görüldüğü ülkenin, Birleşik Krallık olduğu açıklandı
DSÖ: Hindistan'daki koronavirüs varyantı 44 ülkeye yayıldı
12 Mayıs 2021 17:38 -
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Hindistan varyantının toplamda 44 ülkeye yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs vakalarının toplandığı veritabanında yer alan 4500'den fazla örnekte bu Hindistan varyantına rastlandığı belirtildi. 

Varyantın Hindistan dışında en yoğun olarak görüldüğü ülkenin ise Birleşik Krallık olduğu açıklandı.

DSÖ, Pazartesi günü Hindistan'da ortaya çıkan B.1.617 mutantını 'endişe verici' olarak sınıflandırılmıştı.

Örgüt varyantın diğer mutasyonlarla kıyaslandığında daha bulaşıcı olduğuna ve ayrıca antikorlara karşı da daha az tepki gösterdiğine dikkat çekti.

Ülkede bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 bin 421 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 205 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 340 bin 938'e, toplam can kaybı sayısı 254 bin 197'ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 704 bin 99 hastanın tedavisi sürüyor.

 

Independent Türkçe, AA

Anahtar Kelimeler:

hindistan varyanti

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